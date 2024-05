En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), el actor habló sobre su presenten sentimental. "Vida de soltero. ¿Cómo la ves pasando? Hay un récord... hace cuánto que no halamos de un romance de Vicuña?", indagó Rodrigo Lussich. "Acá hay un botón y podes salir eyectado", bromeó el chileno.

"Es un lindo récord", añadió. "¿Pero te visitan?", retrucó el periodista. "No....", expresó el artista. "¿Estás tirando mucho fueguito?", insistió el conductor. "No, ¿sabes que no? Porque hay unos inspectores de Instagram", contestó Vicuña, intentando salir airoso del tema.