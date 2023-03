Barby Silenzi dijo que "la mentira destruye": ¿Se separó de El Polaco?

Aunque en la publicación no reveló demasiados detalles, todo apunta a que se peleó con El Polaco. Por esto, en Intrusos se comunicaron con él y le consultaron al respecto.

"Me escribe El Polaco y me dice que no tiene idea por qué Barbi subió este mensaje", dijo Guido Záffora y Karina Iavícoli indicó: "Nunca terminamos de saber si es verdad lo que dicen".

Hacia el final del programa contaron que Barby dejó de seguir en Instagram a su pareja, algo que acrecentó la versión de separación.

Hace algunos días, Barby Silenzi explicó por qué no convive con El Polaco. "Todavía no vivimos juntos. Él tiene su casa en Berazategui, yo la mía en Palermo y el proyecto este año es mudarnos juntos. Sí convivimos en pandemia en su casa y ahora es algo que venimos hablando porque Abril está más grande, ya tiene dos años y medio, es muy viva y pregunta por qué no vivimos juntos", contó en diálogo con revista Pronto.

Asimismo, agregó: "O cuando él se va llora un montón. Ya está acostumbrada a dormir con nosotros y cuando él no está queda todo raro. La idea es darle una estabilidad emocional a ella ¿y por qué no puede vivir con sus padres si están juntos?".