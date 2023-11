Así reaccionó la mujer de Paredes por la fiesta de la Selección

“Te contesto porque tengo buena onda con vos, pero la verdad es que me parece muy bizarro. Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar. Yo confío en mi marido. Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que deja de hacer”, le dijo la botinera.

“Esta gente solo quiere arruinar familias, arruinar la imagen de gente que, aparentemente, les sirve a ellas para subir un escalón a la fama. Yo no me voy a enganchar. No tengo más para decir. Soy una mina tranquila y no voy a armar quilombo. No me meto, cuido a mi familia y si tengo que salir a defender a Leandro, lo voy a hacer. Insisto, lo que está pasando es muy bizarro”, completó.

Finalmente, Mariana Brey advirtió que Camila está dispuesta a ir hasta fondo para defender a su pareja. “Evidentemente ella habló de esto con él. Pone las manos en el fuego”, sentenció.

La escandalosa propuesta que recibió una modelo para participar en una fiesta de la Selección: "Todos infieles"

La modelo e influencer Carmela Castro Ruiz reveló a través de su red social que recibió una oferta para hacer una presencia en una fiesta que habría hecho la Selección argentina después del partido contra Uruguay.

Castro Ruiz publicó en sus historias de Instagram un mensaje que la invitaba a trabajar para la Selección: "Me mandaron este mensaje hace dos días para hacer presencia en la fiesta post partido (o sea, anoche): 'Argentina Evento: Post partido selección. Necesito modelos finas y elegantes de Buenos Aires, Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500'".

Acto seguido, la modelo afirmó que el sueldo era en moneda extranjera: "Sí, dólares". Castro Ruiz también explicó por qué rechazó el trabajo: "Claramente no fui, no me copa. Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chusmearles todo, pero como te sacan el celular antes de entrar a la fiesta, pues todos infieles...".

"A mí también, no sé dónde chota sacan mi número", le escribió una colega modelo, quien recibió la misma oferta.

