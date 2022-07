Ariel Rodríguez Palacios habló de Mica Viciconte

“El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!”, expresó el cocinero, que también mencionó al periodista de espectáculos. "Después Nico que decís ‘¿cuál es este?’. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno... después lo que toca, toca”, remató.

Ariel Rodríguez Palacios habló tras la polémica por sus dichos sobre Mica Viciconte

En una nota con Intrusos (América TV), Ariel Rodríguez Palacios se refirió al revuelo que se armó por su frase sobre Mica Viciconte.

"No dije que no me gustó. Dije 'uy, ¿cómo será?", expresó el chef en el programa de Flor de la V.

Rodríguez Palacios reconoció que no sabía cómo iba a llevarse con Mica y lo sorprendió gratamente. "La conocí y la verdad es un sol. Tampoco que sé tanto de la gente conocida...", sostuvo.

Por último, sobre la repercusión que se generó en torno a sus dichos, sentenció: "Los comentarios del programa están bien, los respeto. Agradezco que hablen de mí".