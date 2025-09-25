Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por la novela "Mamá Corazón"

En el momento en el que los jueves Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori comunicaron la determinación judicial con la absolución de los imputados, se vio a la actriz Andrea del Boca conmovida y llorando.

"Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles", había manifestado la actriz en la última audiencia. Los fundamentos del fallo se conocerán el martes 25 de noviembre.

La causa tuvo un total de 11 imputados, todos absueltos, entre los que se encontraban el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la UNSAM. También había ex funcionarios del INCAA y de la Universidad Nacional de San Martín.

Por qué fue llevada a juicio Andrea del Boca

La actriz Andrea del Boca fue acusada y fue llevada a juicio por presunta administración fraudulenta relacionada con la financiación de la telenovela Mamá Corazón, causa que tiene un total de once imputados.

La fiscalía la acusó de ser partícipe necesaria de un esquema de fraude a la administración pública, en el que se investigó el destino irregular de fondos estatales otorgados a través de convenios entre el Ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

La productora de la actriz habría cobrado alrededor del 76% del contrato, que ascendía a 36,58 millones de pesos, aunque la telenovela nunca fue completada ni emitida. Ante esto, la fiscalía pidió una pena de tres años y medio de prisión para Andrea del Boca. Además de Andrea del Boca, hay otros imputados en la causa, incluyendo al exministro Julio De Vido, acusado como autor principal del presunto fraude, quien también resultó absuelto.

La defensa de la actriz a cargo del abogado Juan Pablo Fioribello sostuvo que ella cumplió con su parte contractual y que no tuvo responsabilidad en la emisión, por lo que niegan su participación en el fraude.

El juicio comenzó en marzo de 2025 y Andrea del Boca manifestó públicamente su deseo de que se haga justicia y mantiene su inocencia en la causa. Este jueves 25 de septiembre finalmente la Justicia determinó su absolución y la del resto de los imputados en la causa.