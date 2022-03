Amalia Granata y Tartu se cruzaron en vivo en LAM

El miércoles, Amalia estuvo en LAM (América TV) y protagonizó un tenso cruce con Tartu. La diputada señaló que el periodista estuvo en el panel de Intrusos cuando pusieron en duda si Leo Squarzon - su actual pareja - era o no el padre biológico de su hijo.

Amalia Granata + Todos contra Viviana Canosa - #LAM | Programa completo (16/3/2022)

"Hubo un episodio acá con Amalia cuando se sentó Tartu...", advirtió Ángel. "Sí, la verdad es que no sabía que venía él como invitado. Estoy muy incómoda porque a los 41 años elijo con quien compartir un espacio y no elegí compartirlo con esta persona", exclamó la ex vedette.

"Venían por temas distintos y se dio este living", señaló el conductor de LAM. "Rial contaba los días de ovulación. Se cagaban de la risa, Tartu con Rial. Y decía que mi hijo no era hijo de su padre", enfatizó la invitada.

Tartu trató de no polemizar y apenas acotó: "No recuerdo eso, pero si lo dice Amalia debe ser cierto... y te pido disculpas si te sentiste ofendida. No tengo más nada para decir".

Amalia se mantuvo firme y reiteró su postura. "Entiendo que sea correcto y pida disculpas por una cuestión de imagen, de que estamos en un programa al aire, y que está todo el tema del maltrato a la mujer y el machismo, y que lo tenga que hacer, pero no siento que sean sinceras. Las acepto y para mí termina el tema acá", sentenció.