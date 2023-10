Alfa sobre Maxi Guidici de Gran Hermano: "No le creo nada"

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Walter Alfa Santiago se mantuvo en sus dichos descreyendo de los hipotéticos problemas de salud mental de Guidici y volvió a disparar sin filtro contra él.

"Desde el momento que este muchacho dijo que me quería sacar en una bolsa de Gran Hermano, las imbecilidades que dijo después cuando yo salí de la casa y él estaba afuera, no puedo sentir absolutamente nada por él ni me importa lo que le pase", expresó fiel a su estilo directo y sin filtro.

Al tiempo que agregó punzante que "de todo lo que dice, no le creo nada porque si todo fue un acting y si su vida se resume por entrar al Bailando...listo, no le creo nada".

Por último, el hombre de las mil bandanas le puso punto final al intento del cordobés por mantener un jugoso cruce mediático afirmando tajante: "Si está en tratamiento psicológico y los psicólogos le están diciendo que está fuerte para entrar... que siga fuerte. La verdad que no me importa si entra, si no entra, si baila, si no baila, si se vuelve a Córdoba o si se queda acá... No me importa en lo más mínimo. Yo hago mi vida y me refiero a mi vida, ¿ok?".

Maxi Guidici habló sin filtro de los controversiales dichos de Alfa: "Si le pasa algo..."

El ex Gran Hermano, Maxi Guidici, estuvo como invitado este miércoles en Intrusos (América TV) y habló de su intento de suicidio y de sus planes a futuro en lo laboral.

"Se me juntaron un montón de cosas, cosas que venía arrastrando de hace meses, cosas que me traían problemas en mi relación también. Fui amontonando cosas, frustración, un poco de desesperación, ansiedad... creo que son un montón de cosas", contó el ex de Juliana Díaz.

Más adelante, el cordobés reflexionó sobre el vínculo con su expareja: "Me afectó mucho la relación, quizás si no hubiese conocido a Juli, por ahí las cosas me hubiesen sido más fáciles... Nos juntamos mucho, nos pegamos mucho, nos tiramos para abajo, fue complicado. Estoy bien, la verdad es que estoy tranquilo. No te voy a negar que estoy en un proceso de duelo, más allá de que las cosas estén súper claras".

El panelista Guido Záffora opinó: "Lo peor fue lo de Alfa, ¿no? Alfa descreyó tu situación. Puso palabras muy fuertes con respecto a tu relación con Juliana. El odio no justifica descreer una situación tan delicada como la que vivió Maxi".

"Yo creo que el lado humano no se puede perder por diferencias, tampoco lo llamaría odio. Realmente si a Alfa le pasa algo, a mí me generaría tristeza", reveló Maxi. "Lo que más me molestó fueron las formas. Yo no puedo pretender que me crean o no me crean, sino con la seguridad y la forma en que lo dicen... Del otro lado hay una persona. Yo ahora me siento fuerte", sostuvo.