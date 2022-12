Alfa desenmascaró a Coti y se pudrió todo

"Bueno, entonces no me escuches. Yo a vos no te soporto más. Basta nena, ya lo tuyo es inaguantable", reaccionó Alfa harto de las chicanas de Coti, pero la rubia no se achicó y subió la apuesta: "Vos no me soportas a mí pero toda la casa no te soporta a vos". "Bueno, buscá aliados entonces. Es insoportable" le retrucó entonces el hombre de las bandanas.

"A vos no te lo dicen pero no te soporta nadie", siguió disparando Walter al tiempo que Coti Romero lo chicaneó preguntando "¿De verdad? ¿En serio?". Allí fue cuando Alfa agarró un osito y empezó a hacerle preguntas, usándolo como títere al responder afirmativamente a la consulta: "Pinky, ¿radio Guaraní a la mañana es insoportable?".

"Prefiero radio Guaraní que radio que inventa cosas e historias todo el tiempo" fue la instintiva respuesta de la correntina, lo que hizo reaccionar a Alfa mandando al frente a la correntina con el mismo método del oso, asegurando que ella fue hizo la nominación espontánea. "¿Te parece que eso me va a molestar? ¿Cuál es el problema de hacer una espontánea?", intentó terminar la pelea Coti, visiblemente incómoda.