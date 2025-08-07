Alex Caniggia, en guerra con su hermana Charlotte por Melody Luz

Al instante, el mediático decidió bloquear a su hermana de las redes sociales y antes de viajar a China ante esa propuesta televisiva, contó hace cuánto no se habla con ella y que recién en el vuelo la volvería a ver en persona tras la fuerte pelea que tuvieron hace unas semanas por Melody Luz.

“Estoy en mi mejor momento, siempre estoy bien, siempre estoy mejor, mirá ahora, viajo a China en primera, obvio”, comenzó diciendo el padre de Venezia en diálogo con Puro Show (El Trece).

Acerca del inminente reencuentro en el vuelo con Charlotte, contó con total sinceridad que él pidió viajar en otro avión para no cruzarse: “Ella ya está arriba, recién ahora la voy a ver porque no la vi, no sé cómo va a ser el saludo. Yo pedí viajar en vuelos separados", explicó.

“Desde que me peleó, desde que puso las historias contra Melody, yo decidí bloquearla, no le hablé más. No tengo relación directamente con ella, la quiero porque es mi hermana pero yo priorizo a mi mujer y mi hija”, comentó firme Alex sobre las diferencias con su hermana que no se zanjaron.

“¿Se van a reconciliar? ¿Quién crees que va a aflojar antes?", insistieron los periodistas y Alex remarcó: “No lo sé, puede ser, ella va a aflojar antes. Se peleó con Melody por boludeces, vi las historias esas y la bloqueé”. Y en ese sentido, dejó en claro que no tiene relación con su madre, Mariana Nannis: "Nada hace años", finalizó.