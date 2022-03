Alejandra Quevedo se quebró tras ser vinculada con Jorge Rial

Y continuó: "Que me ofendan físicamente mujeres, tildar, levantar el dedo y señalar a una mujer que puede haber roto un hogar, no existe una mujer que rompe el hogar. Esta pareja está separada. Los dos hablan de que están enamorados. Hay un lugar donde les toca a ellos resolver, y más si estamos afuera. Hay un lugar donde él es un personaje muy fuerte y cualquier cosa que se diga a su alrededor va a ser una bomba".

Pero, el momento más duro fue cuando contó que su hija le preguntó qué estaba pasando con Jorge Rial: "No trabajé nunca con él. Tengo esta conexión por haber sido amiga de Agustina y por parte de mi ex marido que es su tatuador. De eso lugares fue fácil armar un rompe cabezas que no existe. De ahí en más hacer uso de la agresión. Habiendo menores. Lo que más me pegó fue cuando mi hija me preguntó qué estaba pasando".

"Cómo le explico para que ella entienda. En una radio hablaron de terceras en discordia, de mujeres casadas, y le tuve que explicar porque hoy iba a la escuela y no sabía si un compañerito sabía del tema por su familia. Le dije que mamá estaba en varias noticias, que se estaba hablando de ella, pero que no se hablaba muy bien. Y ella es a la que más le falto porque trabajo a la mañana, a la tarde y a la noche. Ella sabe que soy periodista. No está bueno golpearme desde ese lado, le expliqué desde el lugar donde ella pueda entender. Lo único que escuchó fue Intrusos. Me pareció muy atinado lo que dijeron. Y Flor de la V me habló después del programa. Les quiero agradecer por el trato", enfatizó la periodista de C5N en medio de un mar de lágrimas.

El descargo de Alejandra Quevedo: "Salí a hablar para decir basta"

Quién es Alejandra Quevedo, la periodista que vincularon con Jorge Rial

Alejandra Quevedo es una experimentada periodista, locutora nacional recibida del ISER y actriz. Trabaja con el Grupo Indalo en la emisora Radio 10 y el canal C5N desde el 2011, tratando temas relacionados con el entretenimiento y la cultura. También hace Reels sobre recomendaciones de cine y series de televisión, según los perfiles de sus redes sociales.

Hoy su nombre cobró relevancia, luego de que Yanina Latorre publicara en Twitter que es una de “las conquistas” de Jorge Rial. “Jorge Rial y Quevedo se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de hacer Instalate (en América)”, afirmó la panelista de “El Ejército de LAM”.

"Él (Jorge Rial) se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10", afirmó Latorre.