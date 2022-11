Ailén Bechara sufrió un accidente doméstico

“Buen día para todos, estoy desaparecida, estoy de mala racha. Me explotó el Instagram para saber qué me pasó, se los cuento porque me quemé con la buclera”, comenzó su relato.

Les quiero contar para saber qué hacer porque no supe qué hacer, puse la mano abajo del agua fría y después hielo y eso no hay que hacerlo porque se te quema más”, siguió la modelo.

Y amplió sobre lo sucedido: “Me estaba haciendo unos bucles y se me cae la buclera, en vez de agarrarla del mango la agarre de lleno de acá (señala la parte caliente) y estaba hirviendo, me dolió, grité, no se me despegaba la mano de esto, que estaba híper caliente".

"Cuando me quemo lo primero que atino a hacer es poner la mano en agua fría para que me calme y después hielo”, afirmó Ailén Bechara.

Y cerró: “Estaba hablando con mi médico que me dijo que hielo no, que quema más y me mandó a comprar gasas de Furacin, me vendé la mano para que no se hagan ampollas, no se hicieron, tengo durito, no me duele y me calmó, me puse crema y acá estoy. No lo puedo creer, pensé que la mano iba a estar inhabilitada por un largo tiempo”.