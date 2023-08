A Vero Lozano le preguntaron por Susana Giménez y ella fue contundente

"¿Puede ser que con Su sea la persona con la que más distancia hay?", le preguntó el cronista a la conductora. "No, yo creo que no", dijo Lozano. Acto seguido, fue consultada por la versión que había circulado sobre la presencia de la diva de los teléfonos en el Martín Fierro. Se decía que Susana no iba a asistir si Vero conducía la gala.

"Sí, eso se dijo, pero yo no creo que ella haya dicho eso. Me parece que ella está mucho más elevada que eso. No creo que diga eso", sostuvo la mujer de Jorge 'Corcho' Rodríguez, ex de Susana.