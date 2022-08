A los 84 años, murió el actor Rodolfo Bebán

Rodolfo Bebán habría pasado por un cuadro de depresión y poco se sabía de él en el último tiempo. Su última aparición pública fue para Pol-Ka en 2014.

"El galán pasa sus días en el olvido, recordando al actor que fue durante las décadas del 60, 70 y 80", se informó en su momento en el ciclo A la tarde, América Tv.

"Actualmente su estado de salud preocupa a su entorno más íntimo" agrega. "Yo lo llamo y ya no quiere salir, a veces no me contesta los llamados", dice por su parte el actor Jorge Martínez en un video que tiene unos años..

Quién era Rodolfo Bebán

Rodolfo Bebán, cuyo nombre real era Rodolfo Tilli, nació el 25 de mayo de 1938 en Ciudadela, Buenos Aires, y se crió en Morón.

Claudia Lapacó, quien fue su esposa entre 1966–1970, hizo una obra teatral con él en 2011 y fue la última vez que se vieron.

Gabriela Gilli, fue el gran amor del actor, a quien conoció haciendo la novela Malevo y tuvieron tres hijos y estuvieron juntos 17 años. Ella falleció por depresión en 1991 y eso lo afectó mucho al galán que supo brillar en destacadas participantes en televisión, teatro y cine.