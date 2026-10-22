Banco San Juan lanzó una propuesta de beneficios para empresas y PyMEs que elijan a la entidad para administrar sus Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo régimen obligatorio para empleadores. El beneficio principal es un cashback para la empresa de hasta $280.000 por cada nuevo empleado que comience a cobrar su sueldo en el banco.
Fondos de Asistencia Laboral: Banco San Juan ofrece a las empresas hasta $280.000 por empleado
La batería de beneficios también incluye el 100% de las comisiones bonificadas durante doce meses y un paquete empresa sin costo por seis meses. La adhesión es 100% digital .