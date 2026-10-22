Fondos de Asistencia Laboral: Banco San Juan ofrece a las empresas hasta $280.000 por empleado

•Paquete empresa bonificado: las empresas que contraten el servicio de pago de haberes tendrán el paquete bonificado y sin costos por seis meses.

*Todos los beneficios están sujetos a las bases y condiciones de la propuesta.

“Queremos que la implementación de los FAL no solo no le genere costos a las empresas, sino que les deje un beneficio concreto. Por eso sumamos un cashback por cada empleado que se incorpora al banco, junto con un año sin comisiones en la gestión de los fondos”, señalaron desde Banco San Juan.

Asesoramiento en la implementación

En el marco de la nueva regulación e implementación de los nuevos FAL, el banco acompaña a las empresas para que entiendan el nuevo régimen y cómo funciona en la práctica. Semanas atrás, más de 500 clientes participaron de una charla virtual en la que especialistas de Banco San Juan explicaron la reglamentación y el funcionamiento de los fondos y respondieron consultas.

Cómo adherir

Las empresas pueden abrir su cuenta FAL de forma simple y 100% digital https://www.bancosanjuan.com/empresas/inversiones/fal-formulario

como así también consultar las bases y condiciones.