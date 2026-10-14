Naturgy detalló las opciones para pagar las boletas del servicio

¿Cómo pagar las facturas dentro del período de vencimiento?
Para quienes deseen abonar sus facturas vigentes, pueden optar por los siguientes canales:
- Oficina Virtual: ingresando a la sección "Pagar factura". La misma se encuentra disponible en formato web o en la app Naturgy SJ Oficina Virtual.
- App Mercado Pago: en la sección “Cuentas y Servicios”, buscar “Naturgy San Juan” e ingresar el número de suministro o código de barras.
- Código QR: las facturas incluyen un código QR para escanear y pagar directamente desde cualquier billetera virtual con dinero en cuenta.
Naturgy San Juan recomienda adherirse al débito automático para evitar olvidos y posibles recargos. Este servicio no tiene costo adicional y permite simplificar el pago de las facturas. Se puede adherir a este método de pago a través de Banco San Juan y de los bancos accionistas de COELSA, entre ellos: BBVA, Santander, Galicia, Macro y Nación y otros. También se puede realizar el débito con las tarjetas de crédito Fiel, Naranja y Data 2000.