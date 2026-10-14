Naturgy detalló las opciones para pagar las boletas del servicio

Además, las facturas se pueden pagar de forma electrónica a través de Pago Mis Cuentas y Link Pagos (sitio web, app o cajeros automáticos), así como mediante home banking.

¿Cómo se abona la factura si el suministro está interrumpido?

En los casos en los que el servicio ha sido suspendido por una deuda, el usuario puede abonar las facturas a través de:

Oficina Virtual / Web: ingresando a la sección "Pagar factura" con el número de suministro. Se puede abonar vía Plus Pago (débito, crédito o DEBIN) y Mercado Pago (dinero en cuenta, débito o crédito).

Presencial: en centros de Plus Pagos Servicios, Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express (solo con número de suministro). En Lotipago es necesario presentar la factura impresa.

Código QR: las facturas incluyen un QR que se puede escanear y pagar desde cualquier billetera virtual con dinero en cuenta. Asimismo, los usuarios que deseen realizar un plan de pago podrán gestionarlo a través de la Oficina Virtual. Las cuotas correspondientes se incorporarán a las facturas posteriores. Una vez cancelada la deuda o realizado el plan de pago, la orden de rehabilitación del servicio se genera de forma automática y la tasa por reconexión se incluirá en la factura posterior. Cabe señalar que cualquier pago efectuado después del vencimiento generará recargos por mora que se verán reflejados en la próxima factura.

Para más información sobre el servicio eléctrico, visitar: https://www.naturgysj.com.ar