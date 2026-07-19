Conocé los detalles de la ceremonia de la Final de la Copa del Mundo

A su vez, Post Malone encabezará la ceremonia de clausura. La estrella de la música internacional ofrecerá una actuación memorable en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026 el domingo 19 de julio, antes de que empiece la final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Además, la final del Mundial 2026 tendrá por primera vez un espectáculo de medio tiempo que promete deslumbrar al público por el nivel de artistas que participarán: Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber serán los protagonistas de un entretiempo que durará más de lo normal. El show de descanso también contará con la dirección de Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay.

“Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música transciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA”, dijo la FIFA en un comunicado. Por otro lado, informaron que el entretiempo, que en un primer momento duraría 30 minutos, solo durará 17.

A qué hora empieza la Ceremonia de la Final Mundial 2026, país por país