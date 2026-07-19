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Conocé los detalles de la ceremonia de la Final de la Copa del Mundo

El partido por el título entre Argentina y España tendrá el característico show de cierre de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Argentina y España chocarán este domingo, desde las 16:00, en el Estadio New York / New Jersey por la final del Mundial 2026. Antes del partido, y como es costumbre en todas las Copas del Mundo, se realizará el Show de Cierre del torneo que contará con figuras de las más destacadas del mundo de la música y del entretenimiento.

Ceremonia de la Final Mundial 2026: hora y quiénes cantan

El evento reunirá a algunas de las figuras más destacadas del mundo de la música y del entretenimiento como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams o IShowSpeed, que actuarán en la ceremonia, así como Tom Cruise, entre otros artistas e invitados especiales.

Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los instantes previos al comienzo de la final. La actuación de una de las artistas más aclamadas del mundo pondrá el telón de fondo será la previa del partido de fútbol más importante del planeta y uno de los momentos más esperados de la competición.

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A su vez, Post Malone encabezará la ceremonia de clausura. La estrella de la música internacional ofrecerá una actuación memorable en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026 el domingo 19 de julio, antes de que empiece la final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Además, la final del Mundial 2026 tendrá por primera vez un espectáculo de medio tiempo que promete deslumbrar al público por el nivel de artistas que participarán: Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber serán los protagonistas de un entretiempo que durará más de lo normal. El show de descanso también contará con la dirección de Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay.

“Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música transciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA”, dijo la FIFA en un comunicado. Por otro lado, informaron que el entretiempo, que en un primer momento duraría 30 minutos, solo durará 17.

A qué hora empieza la Ceremonia de la Final Mundial 2026, país por país

  • Argentina: 14.30 horas
  • Uruguay: 14.30 horas
  • Brasil: 14.30 horas
  • Paraguay: 14.30 horas
  • Estados Unidos del Este (ET): 13.30 horas
  • Chile: 13.30 horas
  • Bolivia: 13.30 horas
  • Venezuela: 13.30 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 12.30 horas
  • Colombia: 12.30 horas
  • Ecuador: 12.30 horas
  • Perú: 12.30 horas
  • Estados Unidos de la Montaña (MT): 11.30 horas
  • México: 11.30 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 10.30 horas
  • España: 19.30 horas

FUENTE: TyC Sports

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