Diputados tratará dos proyectos de asistencia a afectados por el terremoto

Continuó diciendo el vicegobernador Gattoni que “no obstante ello, después de haber realizado una evaluación y relevamiento de daños y los censos correspondientes y, tras la confirmación de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de cuatrocientos millones de pesos, esta situación dio pie para que sea realizada una nueva distribución en función de los daños”.

Aludió en este sentido que, de acuerdo con la distribución “hay un monto importante para los cuatro municipios más afectados que son Rivadavia, Santa Lucía, Pocito y Sarmiento; otro monto menor pero trascendente para los municipios medianamente afectados y uno inferior pero también importante para los municipios para los municipios levemente afectados. Creo que hace un total de 148 millones de pesos que sumados a los 99 estamos hablando de casi 250 millones de pesos que en forma inmediata van a llegar a los municipios y que obviamente van a contar con el apoyo de la Cámara de Diputados y fundamentalmente de los legisladores departamentales que, sin lugar a dudas están entre los más afectados”.

Explicó asimismo que “en líneas generales que en el marco de la excepción lo que

hace el gobernador no es esperar que llegue el ATN, porque la necesidad de la gente no lo permite, la urgencia es ya, se trata de un tema de flujo de fondos, sabe que puede derivar de acá y después lo recupera cuando llegue el ATN, la provincia al tener los recursos asegurados puede hacer este tipo de situación”.

Respecto de la situación de los damnificados, Gattoni puntualizó que “lamentablemente sabemos que hoy tenemos a muchos sanjuaninos que están pasándola muy mal y tenemos que pedirles paciencia porque estamos trabajando para mejorar la situación de todos los afectados y además hay que entender que en el terremoto de 1944 tardamos años en recuperarnos y el saldo fue de 10 mil muertos; en el de 1977 también tardamos un largo tiempo y hubo 152 muertos y en este terremoto no hubo fallecidos y ésta es la primera buena noticia”.

“Hay cosas –añadió- que los sanjuaninos hemos hecho bien que es mejorar nuestro sistema de construcción, respetarlo y mantenerlo y es lo que ha generado la posibilidad que no tengamos víctimas fatales y la cuestión es que así como ha llevado años reparar y reconstruir a San Juan durante el terremoto de 1944, no podemos pretender encontrar una solución a una cuestión imprevista que provoca mucho daño, que siempre golpea a los sectores más vulnerables y que estamos acelerando todos los trámites para poder llegar lo más rápido posible a ofrecer las respuestas a estas urgencias que no pueden esperar”.

Con relación al rol de la Cámara de Diputados, afirmó Roberto Gattoni que “hay que actuar en forma rápida, apoyar al Poder Ejecutivo, otorgarle el marco legal necesario en términos de seguridad jurídica y operativa para que pueda desempeñarse con libertad y con eficiencia en esta catástrofe, que se agrava aún más en el marco de la pandemia, en el proceso de vacunación, la lluvia de anoche, la verdad que cuando a los sanjuaninos nos toca pasarla mal con la naturaleza, nos pega con terremoto, ola de calor y lluvia torrencial y la verdad que el combo de este fin de semana fue tremendo pensando en las familias sanjuaninas que se quedaron sin casas o con graves deterioros en sus viviendas, con distintos problemas”.

Por último, respecto del trabajo de las distintas áreas del gobierno provincial, el titular del Poder Legislativo manifestó que “están trabajando en forma coordinada la Secretaría de Seguridad y Orden Público y los Ministerios de Salud Pública, Desarrollo Humano e Infraestructura, los cuatro organismos están realizando un trabajo muy arduo ya que bajo la coordinación del gobernador Sergio Uñac articulan tareas en conjunto, de forma tal de no dilapidar esfuerzos y en coordinación con los municipios con quienes mantienen una comunicación permanente a través de los intendentes municipales, para poder acercar aquellas soluciones y colaboraciones que sean inmediatas y que están en manos de la provincia”.