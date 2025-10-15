Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que este miércoles en la noche se hará sentir el viento del sudeste en varias zonas de San Juan, aunque su intensidad aumentará durante la mañana del jueves, según el alerta amarillo emitido por el organismo.
Alerta metereológico por viento en varias zonas de San Juan: a qué hora llega
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes ráfagas del sudeste que comenzarán este miércoles por la noche y se intensificarán durante la mañana del jueves.