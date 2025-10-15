"
Alerta metereológico por viento en varias zonas de San Juan: a qué hora llega

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes ráfagas del sudeste que comenzarán este miércoles por la noche y se intensificarán durante la mañana del jueves.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que este miércoles en la noche se hará sentir el viento del sudeste en varias zonas de San Juan, aunque su intensidad aumentará durante la mañana del jueves, según el alerta amarillo emitido por el organismo.

En detalle, se prevé que las ráfagas del sudeste oscilen entre los 42 y 50 km/h hacia el cierre de esta jornada, mientras que durante el jueves 16 de octubre podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

El alerta abarca Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura máxima del jueves llegará a los 29°C, mientras que la mínima será de 16°C. Además, el viento del sudeste rotará al sur durante la tarde y volverá a soplar del sudeste hacia la noche.

