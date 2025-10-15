Alerta metereológico por viento en varias zonas de San Juan: a qué hora llega

En detalle, se prevé que las ráfagas del sudeste oscilen entre los 42 y 50 km/h hacia el cierre de esta jornada, mientras que durante el jueves 16 de octubre podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

El alerta abarca Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.