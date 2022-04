Una mujer se desmayó, cayó debajo del tren y ¡se salvó!

“La realidad de lo que pasó no se sabe. Se me bajó la presión y me desmayé. La verdad es que es algo increíble estar hablando con ustedes", dijo en una entrevista exclusiva con A24.

Y agrega: "Estaba sentada esperando el tren, estaba lo más bien. Estaba yendo desde la estación Independencia hasta Laferrere. Lo que yo recuerdo es estar esperando el tren y cuando el tren se acerca empiezo a caminar. Y después ya no recuerdo cuando choqué con el tren porque estaba desmayada”.

El video del accidente

Mujer cayó debajo de un tren y fue rescatada con vida | A24

Candela: "Es un milagro que pueda estar en casa"

Candela sabe que es un verdadero milagro lo que pasó. La situación fue vista por el Comando Trenes Seguros, perteneciente a Trenes Argentinos. De inmediato, se solicitó la intervención de la ambulancia. Candela fue trasladada al hospital Alberto Balestrini, en Ciudad Evita, donde ingresó con politraumatismos varios y pérdida de conocimiento.

"No le encuentro ningún tipo de lógica ni sentido. Cuando me sacan, no lo recuerdo. Yo me levanté con la gente alrededor que me hablaba y yo no entendía nada. Me dicen que tuve un momento de lucidez, que di datos de mi familia para que llamen. Pero recuerdo haberme levantado recién en el hospital. No tengo mucha explicación", confiesa.

En el video que se difundió, las personas que estaban esperando el tren, se agarran la cabeza pensando lo peor. “No sabíamos cómo había pasado. Recién nos dimos cuenta al ver el video, que lo vimos hace dos días. Mi familia no lo puede creer", reconoce Candela.

Y finaliza su relato conmovida: “Es un milagro estar en casa...estoy bien, con tratamientos, haciéndome estudios. No se sabe por qué me desvanecí. Creemos que fue por no haber comido a la mañana pero puede ser algo más”.