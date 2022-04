Una encuesta reveló cuál es el mejor empleo

Aunque el salario no deja de ser importante, la mayoría valoró más la proyección a futuro. La encuesta mostró que el 24% de los consultados voto al salario como el primer motivo para elegir el mejor empleo. Es decir, que para el 75% de las personas, el trabajo ideal no está definido en primera instancia por la compensación económica o los beneficios.

mejor empleo salarios.jpg

Según Matías Ghidini, Gerente General de GhidiniRodil, “llama la atención la muy baja influencia del potencial nuevo jefe con un 8% al momento de la elección de un nuevo empleo, siendo que es sabido que un líder inadecuado es uno de los principales motivos para irse de una empresa, ya que las personas renuncian a sus jefes, no a la empresa”.

Por otro lado, “es claro que, al momento de elegir el mejor trabajo, el dinero no es lo primero. Sin embargo, los resultados muestran que el salario es un motivo que permanece muy presente y relevante dentro del mix motivacional. Es decir, no se prefiere por lo económico pero su no satisfacción, puede derribar una opción ideal”, asegura Ghidini.

Junto con los resultados de la encuesta, GhidiniRodil presentó la nueva temporada de su serie digital, “Humanos con Recursos”, donde los principales CEO’S, gerentes y máximos referentes de recursos humanos dejaron su voto y opinión sobre estas mismas preguntas y contribuyeron a los porcentajes antes mencionados.

Fernando Bocchicchio, Head de Recursos Humanos LATAM de Aggreko, quien fue consultado en la serie Humanos con Recursos sobre este tema, opinó que "el trabajo ideal es una combinación de todos los factores expuestos". Y agregó: “No me sorprende ver que la mayoría haya elegido oportunidades de crecimiento y proyección, porque está en la vida misma y en nuestra naturaleza, tener una dirección definida y deseable, que finalmente motiva nuestra acciones. Aunque me sorprende ver que el tema del liderazgo y jefe esté puntuando tan bajo porque para mí la experiencia tangible me sugiere todo lo contrario, ya que mucha gente deja trabajos ideales por malos líderes”.

Además Bocchicchio se pegunta si existe realmente el empleo perfecto y propone, como alternativa, crear el trabajo propio, buscando clientes dispuestos a pagar por lo que hacemos.