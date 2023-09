Un joven se tatuó un bigote y estallaron las reacciones en TikTok

"Él quiere un bigote y lo tendrá", escribió la tatuadora sobre el video, en el que se visualiza todo el proceso: desde que la tatuadora prepara la piel del hombre dejando una marca morada en la forma del tatuaje, hasta cuando comienza a aplicar la tinta con cuidado, mientras el cliente frunce el ceño, al parecer, sintiendo dolor.

Tras rellenar la silueta del bigote y limpiar el exceso, el resultado final muestra al cliente, quien se mira al espejo y aprueba gestualmente su nuevo tatuaje. Por otra parte, los vellos faciales del joven sugieren que tiene una tendencia natural a tener barba.

image.png

En la descripción, la tatuadora escribió: "Me gustó mucho el resultado", pero, a pesar de este éxito, el tatuaje provocó burlas y comentarios negativos en TikTok.

La reacción en TikTok al tatuaje del bigote

Como era de esperarse, los usuarios de la red social de videos china reaccionaron con diversos tipos de respuestas, de las cuales muchas rondaron sobre la pregunta de si el del joven era un tatuaje verdadero o no.

En este sentido, una internauta comentó: "Decime que es una broma"; mientras otra, contrariamente, escribió: "Mi nombre es Cosme Fulanito", haciendo referencia a un episodio de Los Simpson en el que Homero encuentra a su doble en el suelo. La única distinción entre el personaje y su semejante es la presencia de un bigote en el rostro de este último.

"Se ve bien, bro. No le hagas caso a la gente, tampoco a mí"; "Que Dios guarde tu talento y se le olvide dónde"; "¿Cuánto sale? Para saber cuánto me ahorro"; "Tremendo desarrollo de personaje, evento canónico, ¿quién te hizo tanto daño para haberte hecho eso?"; "Si me dieran la oportunidad de hacermelo, me la pierdo", fueron otros comentarios en TikTok.

image.png

El video acumuló casi 13 millones de visualizaciones en TikTok y obtuvo más de 200 mil "Me gusta", con todo tipo de reacciones.