Un hombre abandonó a su familia: "Si nos cruzamos, no existo"

Luego, el protagonista de la historia aseguró que “el tiempo pondrá todo en su lugar”. “Hoy me pasa esto y estoy así, por eso quería que lo sepas porque sos la madre, y no quiero jugar con Gala en ir a buscarla desaparecer, después ir a buscarla y sin que me salga, ¿me entendés? Es lo que me pasa, es lo que siento el día de mañana si me arrepentiré, lo se pero no quiero hacer algo que no salga de mi”, escribió el hombre.

Luego, se escudó en su hija para dar las razones de sus sentimientos: “Sufre Gala, sufro yo. No está cómoda, yo tampoco. Es así, me pasa esto, dirás que hdp que mal padre, si soy eso. Prefiero ir con la verdad de lo que me pasa, no quiero líos, no quiero peleas”.

“Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos. No quisiera llegar a que se arme un lio grande. La plata se la voy a seguir dando igualmente siempre. Chau”, finalizó el hombre.

Los comentarios de la publicación en Twitter tuvo a quienes sostuvieron la honestidad y el sincericidio del hombre, mientras que otro demostró su apoyo a la mamá y la hija de la historia.