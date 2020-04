La tenista Eugenie Bouchard aceptó otra cita con un seguidor de sus redes sociales

A casi un mes de haber expresado su deseo de conseguir un novio para atravesar la cuarentena a través de las redes sociales, la tenista canadiense Eugenia Bouchard ha soprendido a todos al aceptar nuevamente una cita de uno de sus seguidores. Tal como lo hizo allá por 2017, cuando tuvo un encuentro con un desconocido con el que hizo una apuesta en el Super Bowl LI, ahora ha aceptado repetirlo pero con la intención de luchar contra el COVID-19.

La jugadora canadiense de 26 años, que actualmente ocupa el número 328 del ránking WTA pero que supo estar en la posición número 5 en 2014, participó de una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de la presentadora Allie LaForce y allí fue donde aceptó verse con un desconocido.

Según informa The Sun, primero ‘Genie’ Bouchard contó que cuando escribió en Twitter que quería una pareja para pasar el confinamiento, su agente recibió una ola de “currículums” de aspirantes. La charla transcurrió y un usuario que asistía al vivo llamado Bob no paraba de publicar comentarios que revelaban su “amor” por la deportista.

La charla dio un giro inesperado cuando este hombre ofreció USD 500 para tener una cita con la tenista. En ese momento, Allie LaForce dijo que se necesitaban al menos USD 2.600 para entregar abastecer de comida a los trabajadores de los hospitales que luchan contra el coronavirus y que podría usarse ese dinero para hacer una donación a nombre de Bouchard.

Este usuario llamado Bob no dudó en hacer la donación, por lo que ‘Genie’ aceptó tener una cita con él, incluso diciéndole a Alli LaForce que todo había sido una gran idea. “También me estás ayudando, siendo como cupido para mí porque claramente necesito un novio. Así que estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Quiero ser parte de esto”, remarcó la tenista.

Lo insólito fue el pedido que la ex subcampeona de Wimbledon le hizo a su nuevo pretendiente: que trajera papel higiénico. Y Bob no solamente aceptó, también subió la apuesta, diciendo que agregaría USD 1000 si Bouchard le ordenaba comida con acento británico durante la cita.

“¿Por qué me estás haciendo esto, Bob?. Me haces sentir culpable... siento que tengo que decir que sí porque es por caridad, pero también estoy muy incómoda. Voy a decir que sí, pero no tengo ninguna habilidad para imitar acentos”, respondió ella.

Habrá que ver si Bob corre la misma suerte que aquel joven llamado John Goehrke que consiguió una cita con Eugenie Bouchard tras apostar que los New England Patriots remontarían un 21-0 contra los Atlanta Falcons en la Super Bowl. Aquella vez la cosa salió muy bien porque volvieron a verse varias veces más.