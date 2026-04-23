Un nuevo episodio encendió la alarma en la comunidad educativa de Jáchal. Este jueves por la mañana, fue hallado un proyectil de arma de fuego en el interior de un baño de la EPET N°1, en un contexto ya marcado por amenazas y situaciones intimidatorias en escuelas del departamento.
Alarma en Jáchal: encontraron un proyectil dentro de un baño de una escuela
El proyectil fue encontrado en un baño de la EPET N°1 en medio de amenazas previas. Hubo operativo policial y familias retiraron a los alumnos.