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Alarma en Jáchal: encontraron un proyectil dentro de un baño de una escuela

El proyectil fue encontrado en un baño de la EPET N°1 en medio de amenazas previas. Hubo operativo policial y familias retiraron a los alumnos.

Un nuevo episodio encendió la alarma en la comunidad educativa de Jáchal. Este jueves por la mañana, fue hallado un proyectil de arma de fuego en el interior de un baño de la EPET N°1, en un contexto ya marcado por amenazas y situaciones intimidatorias en escuelas del departamento.

Según confirmaron fuentes judiciales, el hallazgo se produjo alrededor de las 9:30 y motivó la inmediata intervención de personal policial. El fiscal Gastón Salvio tomó intervención en la causa y ordenó una serie de medidas para determinar cómo llegó la munición al establecimiento.

El episodio generó preocupación entre docentes, alumnos y familias. Minutos después de conocerse la situación, varios padres se acercaron al edificio escolar para retirar a sus hijos por precaución. Pese a la tensión, el procedimiento se desarrolló sin incidentes.

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En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 21°, personal de Criminalística y brigadas de investigación, que realizaron pericias dentro del establecimiento.

El hecho ocurre en medio de un clima sensible. Días atrás, en la misma institución habían aparecido pintadas con amenazas de tiroteos, lo que derivó en denuncias formales y en la implementación de medidas preventivas.

Desde la dirección de la escuela confirmaron el hallazgo a través de un comunicado oficial y señalaron que se dio aviso inmediato al 911 y al Ministerio de Educación. Además, indicaron que la institución continuará funcionando bajo supervisión, aunque reconocieron que se elevó el pedido de suspensión de clases ante la preocupación de las familias.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para establecer el origen del proyectil. No se descartan nuevas medidas en función de los resultados de las pericias.

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