Alarma en Jáchal: encontraron un proyectil dentro de un baño de una escuela

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En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 21°, personal de Criminalística y brigadas de investigación, que realizaron pericias dentro del establecimiento.

El hecho ocurre en medio de un clima sensible. Días atrás, en la misma institución habían aparecido pintadas con amenazas de tiroteos, lo que derivó en denuncias formales y en la implementación de medidas preventivas.

Desde la dirección de la escuela confirmaron el hallazgo a través de un comunicado oficial y señalaron que se dio aviso inmediato al 911 y al Ministerio de Educación. Además, indicaron que la institución continuará funcionando bajo supervisión, aunque reconocieron que se elevó el pedido de suspensión de clases ante la preocupación de las familias.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para establecer el origen del proyectil. No se descartan nuevas medidas en función de los resultados de las pericias.