Golpe al tráfico de fauna en Caucete: rescataron 17 aves autóctonas

B° Ruta 20: Secuestraron 1 siete colores, 1 calandria, 5 cardenales amarillos, 1 chamichín, 1 corbata, 10 jaulas rectangulares de madera, 1 jaula mediana de hierro, 6 jaulas rectangulares de hierro, 1 jaula media voladora de hierro, 1 jaula de hierro tipo tacho oval, 1 jaula tipo pajarera de 4 compartimentos, 1 transportín de 2 compartimentos y 1 nido de hierro externo.

Villa Dolores: Incautaron 1 cabecita negra, 1 diuca, 1 cardenal amarillo, 1 chamuchín, 3 venteveos, 3 jaulas rectangulares de madera, 1 trampero de 2 tapas tipo cabildo, 1 jaula rectangular de hierro, 1 transportador de madera de 4 compartimentos y 1 jaula tipo pajarera de 6 compartimentos.

En total, recuperaron 17 aves autóctonas y más de 30 jaulas y elementos de captura. Un hombre mayor de edad, de apellido Acuña, quedó vinculado a actuaciones contravencionales.