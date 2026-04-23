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Golpe al tráfico de fauna en Caucete: rescataron 17 aves autóctonas

Los allanamientos fueron en el barrio Ruta 20 y en Villa Dolores. Secuestraron más de 30 jaulas. Hay un implicado.

En el marco de una investigación, personal de la Unidad Rural Nº 3 Los Médanos, dependiente de la División Policía Rural, realizó dos allanamientos en Caucete por tráfico de fauna autóctona.

Los procedimientos se hicieron bajo órdenes de la Dra. Luciana Salva, titular del Juzgado de Paz del departamento, luego de establecer que en dos domicilios se dedicaban a la caza y venta de aves.

aves venta ilegal caucete 1

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B° Ruta 20: Secuestraron 1 siete colores, 1 calandria, 5 cardenales amarillos, 1 chamichín, 1 corbata, 10 jaulas rectangulares de madera, 1 jaula mediana de hierro, 6 jaulas rectangulares de hierro, 1 jaula media voladora de hierro, 1 jaula de hierro tipo tacho oval, 1 jaula tipo pajarera de 4 compartimentos, 1 transportín de 2 compartimentos y 1 nido de hierro externo.

Villa Dolores: Incautaron 1 cabecita negra, 1 diuca, 1 cardenal amarillo, 1 chamuchín, 3 venteveos, 3 jaulas rectangulares de madera, 1 trampero de 2 tapas tipo cabildo, 1 jaula rectangular de hierro, 1 transportador de madera de 4 compartimentos y 1 jaula tipo pajarera de 6 compartimentos.

En total, recuperaron 17 aves autóctonas y más de 30 jaulas y elementos de captura. Un hombre mayor de edad, de apellido Acuña, quedó vinculado a actuaciones contravencionales.

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