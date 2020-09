Estos son los sitios más solitarios del planeta a los que el Covid-19 no llega

En tiempos en que la pandemia de coronavirus tiene a más de medio mundo en cuarentena y a tanta gente temerosa de multitudes y aglomeraciones, muchos sueñan con lugares solitarios, alejados de las grandes concentraciones de personas.

Si este es su caso, anote estos dos nombres para cuando podamos volver a viajar: Tristán de Acuña y Punto Nemo.

Uno en tierra, otro en el medio del mar, son los sitios más alejados de cualquier otro lugar poblado en el planeta. Para muchos, tal vez, los más seguros en estos tiempos de pandemia.

La isla del “otro” Edimburgo

Casi perdida en la inmensidad del Atlántico Sur hay una pequeña isla de casi 100 km2 de superficie, en la que viven cerca de 250 habitantes en su único asentamiento, que lleva el poético nombre de Edimburgo de los Siete Mares.

Y es que, aunque la isla se llama Tristán de Acuña por el navegante portugués que la descubrió (Tristan da Cunha), pertenece al Reino Unido, y es famosa por ser la isla más alejada de cualquier otra población: los habitantes más cercanos son los de la isla Santa Elena, esa en la que estuvo preso Napoleón, que se ubica casi 2.200 km al norte.

En Tristán de Acuña no se registraron casos de Covid-19, aunque por las dudas, en la isla seprohibió el desembarco de todos los cruceros y buques de carga, aunque no suelen ser muchos: habitualmente no llegan más de diez barcos por año a la isla. Y eso que solo se llega en barco –no hay aeropuerto-, en un viaje que, desde Sudáfrica, lleva casi una semana. También llegan cruceros desde la Argentina.

Sus habitantes de diversa ascendencia -soldados escoceses, marineros holandeses, náufragos italianos y un ballenero estadounidense, los describe el periodista del New York Times Andy Isaacson, que visitó la isla hace poco-, crían ovejas, cultivan productos como papas y tienen como principal actividad la exportación de langostas, abundantes en el mar que los rodea.

El turismo no es importante, y tampoco es central para sus pobladores, que otorgan permisos para visitarla según categorías, entre las cuales el turismo recién ocupa el octavo lugar.

Y no hay mucho para hacer, más que un campo de golf, bailes los sábados en el centro recreativo Prince Philip Hall y unas cervezas en el bar Albatross. Lo más interesante es sin dudas la caminata de todo el día hasta la cima del volcán Queen Mary’s Peak, de 2.062 metros de altura, y que dio origen a la isla.

Un punto en el Pacífico

Sin embargo, Tristán de Acuña no es el sitio más solitario del planeta, y alcanzarlo es aún más complicado. Tendría que tomar un barco y detenerse en las coordenadas 48°52.6'S, 123°23.6'O.

Allí se ubica el denominado Punto Nemo, un sitio en medio del Pacífico sur que es el punto más remoto del planeta, el sitio más alejado de cualquier masa de tierra: la costa más cercana es la de la Antártida, a casi 2.700 kilómetros.

Este lugar -donde el océano alcanza una profundidad de 3.700 metros- se encuentra al sur de la isla Ducie y de Motu Nui -un islote cercano a la Isla de Pascua-, al norte de la isla Maher y de la Antártida y, por su aislamiento, se lo conoce también como “polo de inaccesibilidad del Pacífico”.

Su nombre se debe al cartógrafo y geodesta de origen croata Hrvoje Lukatela, que en 1992 ubicó sus coordenadas exactas. Y debido a que en su novela “La isla misteriosa” Julio Verne había ubicado muy cerca de allí la imaginaria isla de Lincoln, Lukatela decidió bautizar el punto con el nombre del capitán del mítico Nautilus, Nemo.

Entre otras curiosidades, se dice que en esta zona del Pacífico -donde la profundidad es de casi 3.700 metros- hay un “cementerio espacial”, con numerosos restos de objetos que se destruyeron al ingresar a la atmósfera. Entre ellos, los de seis estaciones rusas Salyuty la famosa estación espacial Mir, destruida en 2001 luego de 15 años en órbita.