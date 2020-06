Estas son las predicciones del 1 al 7 de junio para todos los signos

Horóscopo para Aries

Marte sigue transitando por el acuoso Piscistrayéndole a Aries más ganas de disfrutar el hogar,decorarlo,renovar la pintura, y embellecer espacios donde se sienten a gusto. La luna llena y el eclipse las ayudan a sanar relaciones. Estas configuraciones pueden traer viejas heridas de dependencias emocionales que parecían superadas pero han reflotado para cerrarse definitivamente. Cuando les hace ruido que el otro trabaje su libertad personaly eso lo confunden con desamor o desatención, y cuando la posesividad arruina relacioneso las interrumpees momento de revisar traumas o situaciones muy hondas que muestran que su niña interna aún sigue herida y reclamando amor. Posibilidad de ir a huesoy sanarrevisando esos viejos patrones adquiridos.

Horóscopo para Tauro

Su regente,Venus,en Géminis lebrinda a Tauro​ mucha versatilidad. La impulsividad no las hará llegar demasiado lejos, pero sí la intuición poderosa que sentirán estos días, y los flashes creativos. La energía es propicia para cerrar situaciones o vínculos que les causan enojo, o relaciones con personas con las que sienten que están todo el tiempo “a prueba”. Si no se pueden relajar, la relación ya está cumpliendo un ciclo. Poder cerrar es crecer, y estos díaspodrán hacerlo de manera madura, evolutiva, y conscientehaciendo lugar para lo nuevo que desea entrar. La Luna llena y eclipse destapan.

Horóscopo para Géminis

Su regente, Mercurio, sigue en Cáncer. Hará aspectos con Quirón y Urano esta semanaaportando a Géminis​ cambios en lo cotidiano, durante las pequeñas rutinas y rituales de la casa. Posiblemente inviertan dinero en objetos para el hogar, nuevas colchas, cortinas, almohadones, adornos que embellezcan su espacio para hacerlo más acogedor en estos tiempos otoñales. Se sentirán sensibles, y el ruido y los encuentros diversospueden drenarlas. No se sientan culpables si dicen que no, y seleccionen sólo algunos. Por otro lado, la luna llena y el eclipse hacen que caigan vendas de los ojos.

Horóscopo para Cáncer

Mercuriosigue en Cáncer​esta semanatrayendo memorias y sanación ancestrológica. Este ingreso estará activando llamados, encuentros, mails, y contactos diversos, pero también saldrána la luz viejos resentimientos familiares. El desafío será ser selectivas, elegir con el corazón qué reuniones o qué encuentros les aportan amor, las validan y las hacen sentir mejor, y no cansadas y exhaustas al concluir. La verborragia cansa, la mente estará inquieta, y entre todos esos pensamientos seguramente habrá ideas muy valiosas que puedan pasar desapercibidas en el medio de tanto ruido. La Luna llena y el eclipse les brindan recursos intuitivos nuevos.

Horóscopo para Leo

Su regente, el Sol, sigue en el movedizo Géminisy hará aspectos con Marte y Venus. La mente, las creencias, los pensamientos y paradigmas viejos de Leo​ deben ir cayendo y dando lugar a lo nuevo. La sensación es que necesitan liviandad,y aflojar la mente y el control, porque todo ese estrés se va directo al cuerpo. Revisen tensión en el área de parejas y amor. Posibilidad de sanar mediante cambios de actitud, por ejemplo, pidiendo y delegando, entendiendo que esto les cuesta, pero las evoluciona profundamente. Si bien son expertas en llamar la atención, por esta semana permítanse un poquito de orden en el buen sentido, controlen lo que gastan, estén atentas. La luna llena y eclipse les empoderan la creatividad.

Horóscopo para Virgo

Mucha fuerza y energía para Virgo​ con Mercurio, su regente, aspectado por Urano, quien les dará mucha fuerza mental y potencia para animarse a hacer escuchar sus voces en grupos, y en la red. Tal vez se animen a abrir ese blog o ese emprendimiento o taller que vienen postergando. Por otro lado, la luna llena y eclipse esta semana trae más necesidad de hogar, de comida rica, de frazadas mullidas y buena compañía. A bajar el ritmo y disfrutar de los placeres mundanos junto a sus afectos.

Horóscopo para Libra

Su regente, Venus, en Géminisse une al Sol esta semana. Para Libra​ es tiempo de activar el amor yel romanticismo otoñal juntos. Si no hay pareja estiempo de prepararse de a poco para un vínculo, abriendo el corazón, intencionando, sanando. ¿Han estado traicionando sus creencias en pos de ser aceptadas? ¿Han accedido a encuentros o compromisos sin sentirlos por dentro? Es tiempo de rever en qué área no están siendo sinceras. El miedo a ser rechazadas siempre está, pero forjar vínculos que no son reales también tiene altos costos energéticos. También es una semana propicia, con la luna llena y eclipse, para ver en qué áreas de vida quisieran generar mayor abundancia.

Horóscopo para Escorpio

Luna llena y eclipse. Estos días serán de cambios, movimiento, y toma de decisiones importantes para Escorpio​. Vigor y fuerza para avanzar y para dejar de desconfiar de sus talentos y habilidades. Es hora de registrar sus recursos internos para ir forjando planes y metas. Desconfiar de ustedes mismas y autosabotearse será un grave error, ya que la energía se va preparando para abrirles camino y para expandirlas allí donde deseen avanzar y se sientan ya preparadas. Eviten los excesos y pongan límites, porque sino corren el riesgo de sentirse demasiado cansadas y necesitarán estar energizadas para arrancar junio con todos sus proyectos.

Horóscopo para Sagitario

Luna llena en Sagitarioproduciendo un eclipse lunar, y esta energía tiñe su con fuego,frescura y renovación sus vidas. Les viene bien, ya que les genera más ideas, nuevas creencias y paradigmas y una mayor conexión con lo lúdico y el aprendizaje. Sin embargo, nada impide que los brillos y lentejuelas que tanto les gustansalgan a flote para reuniones y encuentros virtuales. Simplemente no se olviden de armar una lista de prioridades, para ir dirigiendo la energía a sus logros para el mes entrante. Con respecto a los compromisos y reunioneselijan aquellos que les vibren bien y que les hagan sentir feliz el corazón.

Horóscopo para Capricornio

El plenilunio y eclipsedespiertana Capricornio​, lo encienden, y locolman de energía abundante para nuevos proyectos. Si son un poco tradicionales y aún no se sienten listas para salir de zonas conocidas, no importa. Pueden generar emprendimientos desde sus casas u oficinas, desde sus lugares de pertenencia. Pero no desatiendan la parte creativa, que estará en ebullición con novedades. Con respecto a la familia y a los vínculos cercanospuede haber tironeos en cuanto las vean generar cambios y soltar viejos lugares de pertenencia. Hagan lo que dicte el corazón. Es hora de comenzar a ser más auténticas y honestas con ustedes mismas y con sus allegados.

Horóscopo para Acuario

Tiempo de solidez y de crear desde lo seguro con Saturno en Acuario​. Ustedes, tan aéreas, vuelan, pero muchas veces falla la concreción,el ir lento y saborear, el ir más despacio y seguro. Se desmotivan si los resultados no son inmediatos. Las energías las apoyarán para volver a ciertos tiempos más naturales, más conectados con el presente y no tanto con el futuroen donde ustedes viven muchas veces. Días de edificar, bloque tras bloque, con alegría,esfuerzo,compromiso y tesón. Se vienen épocas de grandes logros. La luna llena y eclipse aportan visión y fe.

Horóscopo para Piscis

La capacidad de Piscis​ paraver más allá de lo evidentelas conectará con las corrientes subterráneas de los demás y debajo de la máscara social.Sentirán que no todo lo que brilla es oro. Esimportante usar este tiempo para discernir qué etapa quieren cerrar, qué está concluyendo, qué relaciones y vínculos ya no vibran con ustedes, qué situaciones y lugares hay que soltar. Usen este tiempo para depurarse y no se contaminen demasiado con lo externo. Busquen, aunque cueste, algunos momentos de silencio para estar con ustedes mismas. El realismo y la fe serán grandes herramientas de avance, y se acrecentarán con la luna llena y eclipse.

Por la astróloga Julieta Suárez Valente. En Instagram, @astrologia_y_consciencia.