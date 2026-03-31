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Salió a trabajar y no volvió: intensa búsqueda de un hombre en la provincia

Oscar Quiroga fue visto por última vez tras cubrir un evento en La Chimbera. Activaron un operativo y piden datos urgentes para encontrarlo.

La Policía de San Juan activó un amplio operativo para dar con Oscar Alberto Quiroga, un fotógrafo de 25 de Mayo que permanece desaparecido desde el fin de semana, tras asistir a un evento familiar en la localidad de La Chimbera.

Según informaron fuentes del caso, el hombre fue visto por última vez durante la madrugada del domingo, luego de cumplir tareas laborales en el evento. Incluso, cámaras del lugar lo registraron trabajando con normalidad antes de perderse todo rastro.

Ante la denuncia radicada por su familia en la Comisaría 10°, se puso en marcha el programa “San Juan te busca” y se intensificaron los rastrillajes para localizarlo. Quiroga es padre de dos hijos y reside en el barrio Los Algarrobos, donde es conocido por su trabajo habitual como fotógrafo en el municipio.

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Uno de los datos que genera incertidumbre es el estado de su teléfono celular. De acuerdo a testimonios, durante el evento pidió un cargador porque se estaba quedando sin batería. Sin embargo, nunca lo devolvió, lo que abre la posibilidad de que el dispositivo haya quedado sin carga desde ese momento.

En paralelo, los investigadores trabajan en la geolocalización de la última señal del teléfono y en el análisis de cámaras de seguridad, tanto del CISEM como de espacios privados, para reconstruir sus movimientos.

También se informó que Quiroga se movilizaba en una motocicleta 110cc marca Motomel, dominio A287PKQ, de color azul y negro, lo que podría resultar clave para su identificación.

Respecto a sus características físicas, indicaron que tiene contextura media, pesa alrededor de 80 kilos, rostro redondo, ojos marrones, nariz cóncava, boca mediana y bigote corto castaño oscuro.

Por el momento, no hay datos certeros sobre su paradero y la preocupación crece con el paso de las horas. Desde la Policía reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad: cualquier información puede ser aportada al 911 o en la comisaría más cercana.

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