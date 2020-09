Estos son los hábitos que debemos evitar para cuidar nuestra higiene

Para sentirnos sanos, no solo debemos seguir las normas de higiene, sino que también hacerlo de una manera totalmente correcta. De lo contrario, los efectos perseguidos no serán los mismos. A continuación, algunos errores comunes.

1. Ducharse con demasiada frecuencia

Puede parecer extraño, pero lavarse con demasiada frecuencia es igual de malo que no asearse en absoluto. Ducharte en exceso provoca que la piel se reseque y se agriete, lo que genera que las bacterias y microbios puedan penetrar fácilmente a través de estas heridas. Los expertos recomiendan bañarse no más de una vez al día.

2. No lavarse las manos antes de ir al baño

Se puede encontrar bacterias no solo en el baño, sino también por toda la casa. Eso significa que si no te has lavado las manos en mucho tiempo, las bacterias, probablemente, también estén presentes en ellas. Visitando el cuarto de baño, uno se toca las partes íntimas para las cuales los microbios son especialmente peligrosos. Así, lavarte antes de ir al baño es igual de importante que hacerlo después.

3. Pulsar el botón de descarga con la punta de los dedos

Las observaciones muestran que, incluso 90 minutos después de apretar el botón, docenas de gotas con bacterias todavía permanecen en la superficie. Por eso, tratá de no pulsar el botón de la cisterna con la punta de tus dedos, sino con los nudillos o la parte posterior del dedo. Eso puede ser especialmente útil en caso de que te olvides y te toques algo antes de lavarte las manos: no propagarás las bacterias a tu alrededor.

4. Dormir sobre la misma almohada durante mucho tiempo

Las almohadas de plumas y plumón son un paraíso para los ácaros del polvo y el moho. Con el paso del tiempo pueden transferirse al rostro y provocar problemas como la demodicosis. Esta es otra causa habitual de la aparición de problemas con la piel. Un estudio afirma que los ácaros del polvo pueden desencadenar alergias, las cuales causan congestión nasal, hinchazón e irritación de las vías respiratorias superiores. También es recomendable que laves las almohadas semanalmente con agua con una temperatura igual o superior a 54 °C.

5. Permitir a las mascotas dormir con nosotros

No es recomendable ya que incluso las mascotas más cuidadas están repletas de bacterias merodeando su pelaje.

