Sexo y cerveza: un experimento en un festival reveló el coctel favorito de los mosquitos

Sexo, cerveza y protector solar

Con la ayuda de grabaciones de vídeo y un análisis exhaustivo de datos, el equipo detectó patrones de comportamiento. Se identificaron tres factores incrementaban la probabilidad de resultar más llamativo para los mosquitos: haber consumido cerveza, mantener relaciones sexuales la noche anterior y no utilizar protección solar.

Los responsables denominaron este ensayo Mosquito Magnet Trial y lo presentaron como uno de los mayores estudios realizados sobre el tema fuera del laboratorio. Reconocen, no obstante, que el contexto del festival introduce ciertas limitaciones metodológicas y que será necesario replicar el trabajo en escenarios más controlados. La relevancia de este estudio radica en la posibilidad de mejorar la prevención frente a uno de los animales más peligrosos del mundo. Los mosquitos transmiten patologías como malaria, dengue, zika o virus del Nilo Occidental, responsables de millones de muertes cada año.