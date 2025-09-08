El truco casero para limpiar colchones

Truco casero: cómo limpiar los colchones del hogar usando un par de ingredientes

Para comenzar con este truco , retira las sábanas de la cama y llévalas a lavar.

, retira las sábanas de la cama y llévalas a lavar. Realiza una mezcla de agua y jabón. Pasa un paño húmedo con los ingredientes sobre toda la superficie del colchón. Lo ideal es limpiar ambos lados.

ambos lados. Refriega las manchas con el paño. Luego, elimina los restos de jabón y utiliza el secador de pelo para limpiar los restos de humedad.

los restos de humedad. Espolvorea un poco de bicarbonato de sodio y déjalo actuar por unos minutos.

Para limpiar los restos de bicarbonato, utiliza la aspiradora. Deja secar completamente en un espacio del hogar ventilado.

Para quitar manchas más específicas se pueden usar ingredientes naturales como vinagre y agua oxigenada.

Un truco y algo más: ¿por qué es importante limpiar los colchones?

El colchón es una de las partes, muebles u objetos del hogar en el que más tiempo pasamos. Al estar cubierto con las sábanas y mantas, muchas veces no logramos ver la suciedad que acumula, o peor aún, creemos que no se ensucia.

Pero, los colchones en realidad están constantemente expuestos a la humedad, los malos olores, la transpiración del cuerpo y el polvo del ambiente. También existen otros factores que pueden ensuciar y deteriorar el colchón del hogar, tales como las plagas de ácaros o los restos de comida que dejamos sin querer al desayunar en la cama.

Con una limpieza frecuente y una rotación semanal, un colchón puede durar más de 10 años.

¿Por qué deberías limpiar los colchones del hogar? En primer lugar, para evitar malos olores. También es importante limpiar los colchones para eliminar cualquier organismo pequeño, bacteria, alérgeno o insecto que se pueda esconder en los tejidos.

Al limpiar los colchones del hogar, no solo mejora el aspecto y la higiene del entorno, también trae enormes beneficios a la calidad del sueño y descanso. Finalmente, y no menos importante, limpiar el colchón y mantenerlo impecable, alarga la vida útil del objeto y nos evita comprar uno nuevo.

Muchas veces nos preguntamos cada cuánto tiempo se tienen que limpiar los colchones y cada cuánto tiempo se tienen que renovar. Lo ideal es cambiarlo cada 8 o 10 años, aunque depende del estado y calidad del material. La limpieza profunda se debería realizar dos veces por año como mínimo.