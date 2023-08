Seguí este hábito matinal que ayuda a calmar el estrés

Un estudio llamado An Evaluation Of The Effect Of Hot Water Intake On Physiological Changes In The Body y publicado en Natural Volatiles & Essentials Oils, señala que tomar agua caliente al levantarse y media hora antes de comer aumenta el metabolismo 24%, y, por lo tanto, ayuda a quemar grasa, pero solo se dará ese beneficio si no se consumen calorías excesivamente.

Asimismo, indicó que beber agua caliente ayuda a suplir la ansiedad de comer, haciendo que se consuman menos cantidades de alimentos y que solo baste con lo necesario. De acuerdo con un estudio publicado en Clinical Nutrition Research, la ingesta de un vaso de agua antes de las comidas genera sensación de saciedad.