Salsas para el asado: chimichurri y criolla, infaltables para un buen sabor

Con todo, en la mesa de los argentinos no pueden faltar las típicas variedades que llegan a la mesa al mismo tiempo que la carne. Aportan frescura y pueden reemplazar a la ensalada. No es el caso de la preferida: el chimichurri. Con un sabor único por tratarse de una mezcla perfecta de especias, el chimichurri no podría competir con una ensalada de tomate y lechuga para dar respiro al paladar. Ahora, ¡qué sabor inigualable aporta esta conjunción a base de aceite y vinagre! Con perejil, cebolla, orégano, ají molido y otras.

Y finalmente, la criolla. Reúne todos los sabores de Latinoamérica y es la más versátil de las salsas que se destacan entre las más preparadas por los argentinos. Cebolla (blanca o morada), morrón (verde, rojo y/o amarillo) y tomate (redondo o perita). Muchas parrillas, restaurantes y locales gastronómicos en general innovaron sumándole palta, perejil y/o cilantro.

Tanto la salsa de chimichurri como la de provenzal o la criolla tienen un paso a paso para seguir. Pero aquí el consejo final para poder lucirse a la hora del asado: la clave está en el tiempo de preparación antes de que llegue a la mesa. Un día antes para que el recipiente contenedor se empape de sabor es lo ideal y digno de los mismos aplausos que suele recibir el asador.

Receta de chimichurri

Ingredientes

‏Perejil fresco ½ taza (120 ml)

‏Ají molido 1 cucharada

‏Ajo 1 diente ‏

Aceite de oliva ¼ taza (60 ml) o de girasol

Vinagre ¼ taza (60 ml) ‏

Sal ‏y pimienta a gusto

Preparación

1- Lavar y picar el perejil para que el paladar no detecte ningún pedacito sino un sabor homogéneo con el resto de los ingredientes. Puede ser fresco o deshidratado.

2- Tirar el perejil en un bol y añadir el ají molido. Este segundo ingrediente se consigue en cualquier supermercado o verdulería envasado.

3- Tomar un diente de ajo y también cortarlo o picarlo con el cuchillo muy fino. Sumarlo a la preparación.

4- Incorporar el aceite de oliva, el vinagre, el agua, la sal y la pimienta. M

5- Con una cuchara, preferentemente de madera, mezclar todo y la salsa ya está lista. Mantener unas horas en la heladera para que se unifiquen los sabores y consumir.

Salsa Criolla

Ingredientes

2 cebollas grandes blancas o coloradas

1 morrón rojo

1 morrón verde

1 morrón amarillo

1 cebolla

3 tomates

1 taza de aceite de oliva, maíz o girasol

1/4 taza de vinagre de vino

1 cdta de sal

Preparación

1- Lavar todos los ingredientes, secarlos y cortarlos en tamaños iguales. Preferentemente picados finamente. Colocarlos en un bol.

2- Una opción muy útil es procesarlos en un electrodoméstico para que queden todos de un tamaño similar. Con excepción del tomate que necesita del filo del cuchillo para no romperse.

3- En un recipiente aparte mezclar el vinagre con el aceite y con la sal.

4- Agregar los líquidos a los vegetales y revolver bien con una cuchara de madera.

5- Dejar reposar todo por lo menos dos horas antes de usar para que macere y se mezclen los sabores.

6- Por al menos 48 horas se puede disfrutar de la preparación en carnes asadas o al horno