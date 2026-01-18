Recomendaciones básicas para tener energía y bienestar durante el día

Luz, movimiento y reloj biológico

Uno de los factores más importantes al despertar es la exposición a la luz natural. Según un artículo de la Sleep Foundation, la luz matinal inhibe la melatonina, la hormona del sueño, y estimula la liberación de cortisol en niveles saludables, lo que favorece el estado de alerta.

Además, incorporar movimiento leve en los primeros minutos del día ayuda a activar el sistema cardiovascular y a reducir la sensación de inercia del sueño.

Algunos hábitos recomendados:

Abrir cortinas o salir unos minutos al exterior.

Estirarse suavemente o caminar.

Evitar quedarse en la cama usando el celular.

Hidratación y señales metabólicas

Durante la noche, el cuerpo pierde líquidos a través de la respiración y la transpiración. Según Harvard Medical School, comenzar el día con hidratación adecuada ayuda a mejorar la función cognitiva y la energía percibida.

También es clave no saltear el desayuno, ya que el primer aporte de energía envía una señal metabólica clara de inicio de actividad.

Las tres recomendaciones básicas:

Tomar agua apenas al despertar.

Elegir un desayuno equilibrado, con hidratos de carbono, proteínas y algo de grasa.

Evitar comenzar el día solo con café.

Orden mental y estrés temprano

El estrés matinal temprano puede alterar el eje hormonal que regula la respuesta al estrés durante el resto del día. Según un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews, las rutinas predecibles al despertar reducen la activación excesiva del sistema nervioso simpático.

Pequeños hábitos que ayudan: