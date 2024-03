Reclamó que la torta tenía pelos y la respuesta la shockeó

Descubrió que la torta que compró estaba llena de pelos y la respuesta que le dio la vendedora la descolocó

El primer mensaje que mandó la usuaria expresa la pena que le dio tener cancelar el regalo de la torta, al notar que esta contenía varios pelos alrededor: "Disculpa. Es que llegando a casa vi la gelatina, noté que tenía un pelo por dentro y se lo retiré, pero cuando le quité la tapa en la cocina y la miré bien tenía muchos pelos. Como si fueran de alguna mascota me parece o algo. Me da mucha pena, pero así no puedo dársela a mi mamá”, advirtió.

Y los emprendedores de alimentos tengan cuidado con lo q venden! pic.twitter.com/bvQA6VDRhG — LRomicit (@LaRomicita13) March 19, 2024

Sin embargo, contra todo pronóstico y en vez de disculparse, la pastelera le contestó: "Son del mango. Yo tengo cuidado. Pero cómo gustes", en referencia a que la fruta fue la responsable de aportar todos el componente peludo a la situación.

Al final, la frustración de la clienta sirvió para algo y no dudó en avisar a los demás sobre este caso en especial para que tengan cuidado al comprar en línea. "Tengan cuidado con lo que compran en Internet. Y a los emprendedores de alimentos... ¡tengan cuidado con lo que venden", expresó.

Al menos cerró el posteo divertida, ya que además de la conversación, "LaRomicita13" adjuntó una foto de unos mangos, uno de ellos con peluca, para sumar la cuota de chiste al asunto.

Además, los usuarios reaccionaron igual de indignados pero todos estuvieron de acuerdo en que el supuesto "mango" en realidad era una mascota, y por eso plagó de pelos el postre. Varios sumaron fotos de perros a la publicación, dando a entender que esa era la verdadera y única explicación.