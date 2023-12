Quisieron estafarla, pero ella terminó sacándole plata al ladrón

Intentaron estafarla y robarle plata por WhatsApp, pero el ladrón le terminó transfiriendo a ella

"A mi amiga le hackearon el WhatsApp, (el ladrón) me lo quiso hackear a mí, me chamuyó, le di lástima y me hizo una recarga", explicó la joven en la descripción de la publicación. A través de varias capturas de pantalla de conversaciones con el hombre, comprobó la situación.

Cuando él le habló e intentó que ella le hiciera una transferencia, la mujer fingió y accedió. No obstante, enseguida le hizo una broma para demostrarle que no le creía absolutamente nada. "Andá a cag** a otro, preso de mier**", fue el mensaje que le mandó en ese momento.

Conversaron bastante tiempo y, entre otros mensajes un poco raros, en uno de ellos él le "avisó" que iba a ingresar al domicilio de ella. "Me vas a ver algún día, cuando entre a tu casa. Pero lo único que te voy a robar es una sonrisa. Posta, sos re bonita", sostuvo.

Más tarde, Belén le aseguró que no tiene "nada que perder" porque es "pobre" y no cuenta con plata ni para cargar el teléfono. "¿Qué compañía tenés? De celular", le preguntó el ladrón de manera inesperada. Cuando ella le respondió, él le avisó que le iba a realizar una recarga.

"No soy mala persona. ¿Te llegó la carga?", consultó el ladrón, justo en el momento en el que a la mujer le llegó la notificación avisándole de una acreditación de mil pesos en su línea telefónica. Incluso, y debido a la "buena onda" que tuvieron, el hacker le reveló a la chica que su amiga iba a poder recuperar su WhatsApp.

"Es una persona pobre, humilde, de bajos recursos. Es obvio que no te iba a servir (el WhatsApp)", fue uno de los últimos mensajes por parte de la mujer. "El estafador terminó estafado", escribió un usuario en los comentarios como respuesta a la publicación.