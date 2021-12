¿Qué hago de comer? te damos tres recetas rápidas y deliciosas

“y entonces llega la noche

no hay tiempo para la cena

no se que cenar hoy

oh, que cocino hoy

mejor me pido una docena

y media pizza para empezar!”

Bueno, la letra original no era así, pero se entiende. Llegás a tu casa cansado, no tenés ganas de ni prender la tele. Ves el imán del delivery en la heladera, te mira, lo mirás, te acercás al teléfono. Nos preguntamos qué cocino hoy, o voy directo al delivery.

No deberías comer tanta empanada, lo sabes, el de la pizzería lo sabe también, pero de nuevo no se te ocurre que cocinar. Y de repente…..como un haz de luz sobre tu vida, esta recopilación, estas 3 recetas fáciles para cenar. Pero para cenar rico, rápido, variado, con onda.

Les aseguro que con estas recetas fáciles para cenar, comen más rápido que pidiendo una grande de muzza en la esquina! Si todavía esto no les alcanza, pueden entrar acá para acceder al curso online de cocina de Paulina “La cena en 30 minutos” y solucionarse la vida al infinito!

¿Qué cocino hoy?

sobre estas recetas fáciles para cenar

En el mundo hay de todo, y recetas fáciles hay muchas. Éstas en particular me gustan porque son ideas bien distintas una de la otra, así no repiten dos noches seguidas el plan para la cena.

Hay una ensalada, una tarta y una receta riquísima de pollo!

Vamos a por ellas!

Ensalada de manzana y palta

Esta ensalada fácil no falla cuando no sabes qué comer

ensalada de manzana fácil

Si, la palta es riquísima, es el superalimento, tiene más nutrientes que los nutrientes más nutridos y bla bla bla. Todo eso lo tenemos sabido como la tabla del 2.

Peeeeero, las ideas para comerla se van acabando y oxidando cual palta cortada hace un rato.

Por eso me gusta tanto esta receta, es super fresca (la idea y la ensalada) y además….tiene panceta ¿queeeeeeeee? ensalada y panceta en la misma frase?

Si chicos, una hermosura. La palta suave, la manzana fresca, la panceta crocante. Me encanta! Si hablamos de recetas fáciles esta no puede faltar se los aseguro.

Acá tiene la receta de ensalada de manzana y palta.

Tarta de tomate, queso y cebolla

Una receta fácil clásica para la cena

Tarta de tomate con queso y cebolla

Bueno, las tartas son casi heroínas de las recetas fáciles para cenar. Esta maravilla de las tartas es una gran opción para hacer y tener en la heladera.

Ponele que si querés y hacés el esfuerzo, esta tarta de tomate es casi una pizza sana. (ponele) tiene tomate, tiene cebolla y tiene queso….

A ver, antes de saltarme a la yugular. Esto es una tarta, una rica tarta que tiene ingredientes similares a una pizza. Y es una gran opción para comer algo más sano, riquísimo y casero.

Pueden hacer la masa casera con esta receta de masa para tarta salada, o comprada del super. Nadie les va a hacer historia si se compran una tapa de tarta ya hecha, idea de es resolver la cena lo más fácil posible.

Y lo mejor, lo más mejor de las tartas, es que la hacés un día y comés 2, o más si la freezas en porciones! Lean la receta completa de esta tarta de cebolla y queso y vuelvanse locos!

Pollo al Ajillo en 20 minutos

Un poquito mas elaborado pero si tienes tiempo es el indicado!

pollo al ajillo

Ay el versátil pollo, el buen y siempre salvador pollo! Olvídese ya señora de que hacer pollo lleva largas horas de horno! Sáquese la idea joven, de que la milanesa es la única opción posible!

Este pollo al ajillo se hace en 20 minutos y es una de mis recetas fáciles favoritas. Salís del trabajo, pasas por la carnicería, por la verdulería, llegás a casa, lo ponés a cocinar, te ponés un capitulo de “La niñera” y cuando están apareciendo los créditos tenés la comida lista.

¿Hay un plan mejor para una noche de semana? creo que no.

Espero que las disfruten!