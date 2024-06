Qué hacer si olvidaste el patrón del celular

Este método de seguridad es muy importante para la privacidad de las personas, aún más si se tiene en cuenta que el celular contiene información sensible del usuario: fotos, mensajes, videos, llamadas, contactos, redes sociales y contraseñas. Por eso, no tener clave puede ser un riesgo. De cualquier forma, en caso de que ocurra este problema, no hay que preocuparse: es posible desbloquear el celular si te olvidaste el patrón.

¿Qué hago si me olvidé el patrón del celular?

Desbloquear el celular no es tan sencillo como parece, cuando uno olvida el patrón. A continuación, las formas de desbloquearlo.