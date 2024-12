Qué es el contradating en la pareja y cuáles son sus riesgos

Ahora, una nueva forma de ver las relaciones nos sugiere que cambiemos, que no sigamos a ese mismo modelo con el que no nos fue bien y busquemos algo completamente distinto: se trata del contradating, algo que no es cómodo, ya que, implica salir de nuestra zona de confort en el terreno de las emociones y los compañeros de vida”, explica la terapeuta Ana Domínguez, especializada en relaciones de pareja.

“Esta idea del contradating es algo que se ha estudiado desde hace décadas y se centra en explorar la posibilidad de salir con personas que no encajan con ese prototipo habitual, o que no comparten muchas características con las personas con las que normalmente te citarías”, dijo la experta. Es, por lo tanto, una forma de desafiar nuestros propios patrones o preferencias en las citas y atrevernos a explorar conexiones con personas que tal vez no consideraríamos de inmediato.