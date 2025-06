Por qué olvidamos los nombres de las personas, según la ciencia

No es que no nos importe la persona o que no estuviéramos prestándole atención, sino que, simplemente, se esfumó de nuestra memoria y se trata de una experiencia tan común que casi podría considerarse un rito en cualquier encuentro social.

A menudo, atribuimos este olvido a una memoria floja, a la distracción o, incluso, a una falta de educación, pero la ciencia tiene una explicación más benévola y, sobre todo, más precisa. La psicología estudió a fondo este fenómeno y llegó a una conclusión tranquilizadora: olvidar los nombres de las personas no significa que tengamos mala memoria. Significa que nuestro cerebro tiene sus propias prioridades.