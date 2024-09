Por qué nos olvidamos del nombre de las personas

Cuando el nombre que se quiere decir no aparece y queda dando vueltas en la punta de la lengua, la sensación de no poder decirlo por no acordarse, suele ser frustrante.

Pero la vida cotidiana está llena de momentos que, además de la posibilidad de que una alguien se olvide del nombre de una persona, puede que no recuerde cómo se llama una calle, la clave del cajero automático, el nombre de una película, el sitio donde se comen las mejores pizzas, etc.