Por qué no hay que tomar alcohol antes de las relaciones sexuales

El consumo de alcohol no solo conlleva numerosos inconvenientes y riesgos durante las relaciones sexuales, sino que no aporta ningún beneficio. Aunque es cierto que las bebidas alcohólicas desinhiben hasta un punto a nivel social, su excesiva ingesta inhibe en el ámbito sexual. Además, que tenga este efecto “liberador” no quiere decir que estimule el deseo. Todo lo contrario.