Navegadores web: cómo proteger tu privacidad

Google planea utilizar FLoC para sustituir las cookies de terceros. En Europa no se aprueba porque Google admitió recientemente que FLoC podría no ser compatible con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). No nos engañemos, esta nueva forma de trabajar no resolverá el problema de las huellas que dejan los navegadores. Por eso vamos a ofrecer diferentes navegadores que están centrados en la privacidad de los datos.

Navegadores que protegen tu privacidad

Es muy importante que usemos un navegador web que proteja nuestra privacidad a la hora de navegar por Internet, con el objetivo de que nuestros datos estén protegidos y no tengamos ningún tipo de filtrado de datos a las principales empresas como Google.

Brave

Un navegador para la privacidad de garantías es Brave que está basado en Chromium, lo que implica que por defecto bloquea anuncios, el rastro que deja nuestra navegación y rastreadores de anuncios. Actualmente tiene 50 millones de usuarios activos entre sus versiones para ordenadores y dispositivos móviles.

Brave ha eliminado mucho código fuente de Google de su versión de Chromium, para mejorar la privacidad del usuario. Además, se ha pronunciado en contra de la propuesta de ID de FLoC de la que hablamos antes, y que no se habilitará en Brave.

Por otra parte, este navegador para la privacidad cuenta con una seguridad avanzada en la que entre otras cosas incorpora el enrutamiento del tráfico con Tor. También un sistema de recompensas en el que si quieres puedes ganar criptomonedas por prestar tu atención.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox probablemente sea el mejor navegador para preservar el anonimato en la web. Según Olejnik, califica a Firefox como el mejor navegador para la privacidad. Sin duda alguna, para aquellos que utilizan una estrategia de múltiples navegadores para mejorar la privacidad este navegador es imprescindible.

Para buscar nuestro anonimato va a bloquear las cookies de rastreo de terceros y los rastreadores sociales. Además, para mejorar aún más nuestra privacidad tiene opciones como los contenedores multicuenta de Firefox. Estos contenedores se tratan de pestañas, pero a diferencia de las normales, los sitios webs que visitemos en ellas tendrán acceso a un área separada del almacenamiento del navegador.

Tor Browser

Otro gran navegador para la privacidad es Tor Browser que utiliza la red Tor, o también conocido como «The Onion Router» o «el router cebolla». Tor tiene un cifrado multicapa en el que nuestro tráfico se reenvía y cifra tres veces al pasar por la red Tor.

También para mantener nuestro anonimato:

Bloquea rastreadores.

Intenta que todos los usuarios parezcan iguales, haciendo más difícil que puedas ser identificado.

El inconveniente que tiene el navegador Tor es que la navegación puede ser más lenta y también es posible que algunas páginas no funcionen debido a la arquitectura de la red Tor.

Extensión DuckDuckGo

DuckDuckGo es un motor de búsqueda centrado en la privacidad. Nos encontramos con un firme partidario de los derechos de privacidad de los usuarios.

Se trata de una alternativa ideal para mejorar la privacidad de un navegador tradicional. Así puede mejorar nuestro anonimato:

Evitando las redes de seguimiento publicitario en la que su protección de privacidad bloqueará todos los rastreadores ocultos que detecten.

Aumentando la protección de cifrado obligando a los sitios a utilizar una conexión cifrada siempre que esté disponible.

Permitiendo realizar búsquedas privadas.

La extensión DuckDuckGo la tenemos disponible para estos navegadores:

Google Chrome.

Mozilla Firefox.

Microsoft Edge.

En resumen, ahora ya no hay excusa para utilizar un navegador para la privacidad o una extensión que mejore nuestro anonimato.