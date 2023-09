Mozo repudió una mesa por la propina: "Ratas, gastaron 220 'lucas'"

En los Estados Unidos y Canadá se obliga a dejar entre un 15% y un 20%, pero cuando el servicio es malo puede que no dejes nada y encima te hagan un reembolso por haberle pedido el Libro de quejas al gerente del establecimiento.

Twitter: un mozo explotó luego de descargarse por la poca propina que le dejaron

En este caso un joven se quejó en su cuenta de Twitter por la bajísima propina que le dejaron. “Necesito descargar la bronca que tengo. Anoche en el laburo atendí una mesa de 25 personas, comieron y tomaron de todo. Me reventé para que no les falte nada en ningún momento porque la atendía yo solo (y 3 mesas más). Gastaron 220 'lucas' y me dejaron ¡50 pesos de propina!”, posteó el joven

La realidad es que, la propina es hoy, simplemente, una gratificación prohibida, pero habitual. No puede considerarse sueldo, pero es lo que hacen en la práctica para pagar sueldos bajísimos en el rubro gastronómico.

Necesito descargar la bronca que tengo. Anoche en el laburo atendí una mesa de 25 personas, comieron y tomaron de todo. Me reventé para que no les falte nada en ningún momento porque la atendía yo solo (y 3 mesas más). Gastaron 220 lucas y me dejaron 50 pesos de propina!!!! — markucho (@fuerzasdelciel0) September 24, 2023

Con la regla del 10%, la gastronomía sería una de las pocas áreas donde uno se convierte en una suerte de “socio” del dueño del boliche.

“Decile a tu jefe que te dé 10 de esos 220 y listo”, “Ni al que me limpia el parabrisas le podría dar 50 pesos. Altas ratas”, “Bueno, pero si querés que gane Milei, no te quejes cuando dolarice”, fueron algunas de las respuestas a la publicación.