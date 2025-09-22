¿Los peinados tirantes dañan el cuero cabelludo?

Usar gel, laca o spray fijador de cabello no dañará del todo tu pelo, pero tampoco se aconseja usarlo todos los días, ya que con el tiempo puede causar sequedad. "Los fijadores cumplen una función estética. Lo que daña la salud capilar es la fuerza mecánica del peinado, repetida todos los días", confesó la especialista a Para Ti.

¿Qué ocurre cuando nos peinamos con el cabello mojado?

Peinarse con el cabello mojado puede causar muchos problemas de salud capilar ya que la humedad retenida termina generando caspa, hongos y falta de oxigenación. Por ello siempre se aconseja secarse el pelo por completo (sobre todo las raíces) antes de peinarse.

Peinarse con el pelo mojado puede causar la aparición de hongos y caspa.

Es importante destacar que la práctica de los peinados tirantes en las niñas puede ser muy perjudicial para su salud capilar. Cuando las pequeñas van al colegio, es normal atar sus cabellos con trenzas, colas o incluso rodetes no solo para que se vean peinadas y prolijas, sino también porque creemos que de esta manera no se alojarán los piojos y liendres en el pelo.

El pelo infantil está en pleno desarrollo, por lo que es importante no abusar de la fuerza al momento de peinar a las niñas. Se recomienda, al momento de peinar a una niña, usar scrunchies o accesorios que estén recubiertos con una tela que no corte la fibra capilar.