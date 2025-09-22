"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > peinados

¿Los peinados tirantes dañan el cuero cabelludo?

Cada vez que nos hacemos una cola, un rodete o incluso si nos peinados con una trenzas, el bulbo piloso (lugar donde nace la hebra) queda sometido a un tirón y una tracción que luego deriva en caída del pelo, irritación, pérdida de densidad y cantidad de cabello, etc.

En los últimos años se han convertido en tendencia los peinados tirantes o con gel, también conocidos como 'clean look'. Sin embargo, muchos estilistas y especialistas en cuidado capilar aseguran que estos estilos pueden causar muchos daños en el pelo.

¿Qué problemas capilares causan los peinados tirantes?

La especialista en cuidado capilar Georgina Buscaglia asegura que "el verdadero problema de estos peinados no está en los productos que se usan, sino en la tensión que ejercemos sobre la raíz del pelo".

Cada vez que nos hacemos una cola, un rodete o incluso si nos peinados con una trenzas, el bulbo piloso (lugar donde nace la hebra) queda sometido a un tirón y una tracción que luego deriva en caída del pelo, irritación, pérdida de densidad y cantidad de cabello, etc.

Te puede interesar...

Usar gel, laca o spray fijador de cabello no dañará del todo tu pelo, pero tampoco se aconseja usarlo todos los días, ya que con el tiempo puede causar sequedad. "Los fijadores cumplen una función estética. Lo que daña la salud capilar es la fuerza mecánica del peinado, repetida todos los días", confesó la especialista a Para Ti.

¿Qué ocurre cuando nos peinamos con el cabello mojado?

Peinarse con el cabello mojado puede causar muchos problemas de salud capilar ya que la humedad retenida termina generando caspa, hongos y falta de oxigenación. Por ello siempre se aconseja secarse el pelo por completo (sobre todo las raíces) antes de peinarse.

Peinarse con el pelo mojado puede causar la aparición de hongos y caspa.

Es importante destacar que la práctica de los peinados tirantes en las niñas puede ser muy perjudicial para su salud capilar. Cuando las pequeñas van al colegio, es normal atar sus cabellos con trenzas, colas o incluso rodetes no solo para que se vean peinadas y prolijas, sino también porque creemos que de esta manera no se alojarán los piojos y liendres en el pelo.

El pelo infantil está en pleno desarrollo, por lo que es importante no abusar de la fuerza al momento de peinar a las niñas. Se recomienda, al momento de peinar a una niña, usar scrunchies o accesorios que estén recubiertos con una tela que no corte la fibra capilar.

FUENTE: DiarioUno

Temas

Te puede interesar