Los factores que afectan la posibilidad de recordar los sueños

Capacidad de soñar vs. calidad del descanso

Recordar los sueños no necesariamente tiene que ver con lo reparador que es el sueño, dice Shelby Harris, psicóloga licenciada y especialista certificada en Medicina Conductual del sueño y profesora asociada en el Colegio de Medicina Albert Einstein en el Bronx, Nueva York.

En cambio, es mucho más probable que recordar esos sueños dependa de una serie de factores, desde el nivel actual de estrés hasta la medicación que se está tomando.

Entre los puntos que pueden influir para recordar o no los sueños, están:

Niveles de ansiedad antes de acostarse: Es más probable que las personas recuerden sus sueños cuando están ansiosas o deprimidas, dice Harris, tal vez porque también tienden a despertarse más cuando están preocupadas, y lo hacen en medio de varios sueños.

Medicamentos o problemas de salud: Ciertos medicamentos, incluidos algunos que tratan la depresión, pueden suprimir la capacidad de soñar, dice Shyamsunder Subramanian, especialista en medicina del sueño en el Hospital Comunitario Sutter Tracy en Tracy, California. Del mismo modo, la apnea del sueño (una condición caracterizada por pausas cortas en la respiración muchas veces mientras se duerme) también puede minimizar el tiempo que se pasa soñando.

Género y personalidad: Investigaciones anteriores han encontrado que las adolescentes eran más propensas que sus homólogos masculinos a recordar sus sueños. Este estudio también encontró un vínculo entre la creatividad y el recuerdo de los sueños: los participantes con un recuerdo de sueño más fuerte tenían más probabilidades de identificarse como creativos en comparación con aquellos con menos probabilidades de recordar sus sueños.

La teoría predominante basada en la investigación sugiere que la razón principal de los sueños es apoyar el procesamiento emocional, dice la experta Wendy Troxel, científica conductual senior de la corporación RAND y autora de Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep.. “Lo que pasa durante nuestros sueños puede ayudarnos a superar cosas desafiantes que suceden durante el día y que tal vez no seamos capaces de procesar en nuestra vigilia”, concluye.