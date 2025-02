Los beneficios de comer ajo crudo en ayunas que tal vez no sabías

No solo es uno de los alimentos más interesantes en lo que al sabor respecta, en los beneficios que puede brindar para la salud no se queda atrás. 100 gramos de ajo representan 149 kilocalorías, 17 miligramos de sodio, 58 miligramos de agua, seis gramos de proteína, 33 gramos de carbohidratos y no contiene grasas ni colesterol.

Precisamente, algunas de las cualidades que se le atribuyen son la depuración de toxinas, la descongestión nasal, la reducción de los niveles de colesterol, una mejoría en la circulación de la sangre y más.