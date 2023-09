Desde el icónico “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, que definió el estándar de la narrativa y la exploración en su época, hasta la revolución en el género de plataformas con “Super Mario 64″, estos juegos forjaron una cultura de gamer que perdura hasta nuestros días.

Pero TN Tecno quiso dejar de lado nuestras opiniones personales y le preguntamos a ChatGPT cuáles eran los mejores videojuegos de la historia. El resultado no nos decepcionó: los 10 que eligió la IA tuvieron un impacto significativo en la industria y fueron (o son) muy populares entre los jugadores. (Tanto el ranking como la descripción de los juegos son de ChatGPT)