La receta ideal para hacer helado de frutilla al agua

Esta receta irresistible para la primavera y verano, es compartida por el sitio Cookpad. La preparación preparación se hace con ingredientes clásicos.

Todos en la casa pueden saborear esta receta de helado, que tiene a la frutilla como gran protagonista.

Receta de palitos de helados de frutilla al agua

Se requieren estos ingredientes para poder llevar a cabo la receta, una de las más populares en esta época donde el calor ya comienza a hacer lo suyo:

Ingredientes

200 gramos de frutillas de buena calidad

2 cucharadas de azúcar o edulcorante (apto para cocinar)

1 taza de agua

La mejor época de la frutilla en Argentina, es entre septiembre y diciembre.

Paso a paso de la receta de palitos de helado de frutilla al agua

Conseguir frutillas de buena calidad en la verdulería o un puesto callejero, de esos que abundan en esta época.

de buena calidad en la verdulería o un puesto callejero, de esos que abundan en esta época. Lavar con abundante agua las frutillas , retirarles el cabito y partes que puedan estar machucadas o pasadas. Trozar en cubos y llevar a una cacerola con el agua. Hervir a fuego medio por algunos minutos, retirar y dejar enfriar.

, retirarles el cabito y partes que puedan estar machucadas o pasadas. Trozar en cubos y llevar a una cacerola con el agua. Hervir a fuego medio por algunos minutos, retirar y dejar enfriar. Procesar en una licuadora o con un mixer.

Rellenar pequeños moldes para helado junto a palitos que se compran en una librería. Se puede usar todo tipo de recipiente pequeño, incluso vasitos.

Los palitos de helado de frutilla les encantan a todo el mundo, pero mucho más a los más chicos.