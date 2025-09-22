"
La receta ideal para hacer helado de frutilla al agua

Esta receta refrescante para combatir las altas temperaturas y saborear al máximo el sabor de las frutillas, se elabora con simples ingredientes, de una manera sencilla.

Para llegar al calor, el consumo de helado se dispara. Y en época donde la frutilla está en auge, nada mejor que preparar unos ricos palitos de helado al agua con esta deliciosa fruta, a partir de una receta especial que se hace con mucha facilidad.

Tener guardado en el freezer unos palitos de helado de frutilla al agua y sorprender sobre todo a los más chicos, es un plan perfecto que no falla.

Esta receta irresistible para la primavera y verano, es compartida por el sitio Cookpad. La preparación preparación se hace con ingredientes clásicos.

Todos en la casa pueden saborear esta receta de helado, que tiene a la frutilla como gran protagonista.

Receta de palitos de helados de frutilla al agua

Se requieren estos ingredientes para poder llevar a cabo la receta, una de las más populares en esta época donde el calor ya comienza a hacer lo suyo:

Ingredientes

  • 200 gramos de frutillas de buena calidad
  • 2 cucharadas de azúcar o edulcorante (apto para cocinar)
  • 1 taza de agua

La mejor época de la frutilla en Argentina, es entre septiembre y diciembre.

Paso a paso de la receta de palitos de helado de frutilla al agua

  • Conseguir frutillas de buena calidad en la verdulería o un puesto callejero, de esos que abundan en esta época.
  • Lavar con abundante agua las frutillas, retirarles el cabito y partes que puedan estar machucadas o pasadas. Trozar en cubos y llevar a una cacerola con el agua. Hervir a fuego medio por algunos minutos, retirar y dejar enfriar.
  • Procesar en una licuadora o con un mixer.
  • Rellenar pequeños moldes para helado junto a palitos que se compran en una librería. Se puede usar todo tipo de recipiente pequeño, incluso vasitos.

Los palitos de helado de frutilla les encantan a todo el mundo, pero mucho más a los más chicos.

  • Llevar al freezer, esperar unas horas y ya se pueden disfrutar unos deliciosos palitos de helado de frutilla al agua, perfectos para saborear estos días de tanto calor.

