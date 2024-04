Las 10 predicciones más sorprendentes y aterradoras de Los Simpson

A lo largo de los años, la serie creada por Matt Groening experimentó altibajos, pero no hay dudas de que deja un legado indeleble en la historia de la animación, con momentos memorables que perdurarán para siempre.

Las mejores predicciones de Los Simpson

1. Donald Trump como presidente: en el capítulo "Bart al futuro" de la temporada 11, emitido en 2000, Lisa es presidenta de los Estados Unidos y menciona que heredó un país en quiebra de la presidencia de Donald Trump. Esta referencia cobró relevancia cuando Trump ganó las elecciones presidenciales en 2016.

2. Atentado a las torres gemelas: En el episodio "Marge vs. el monorriel" de la temporada 4, de 1993, un vendedor ambulante ofrece un monorriel a la ciudad de Springfield como solución a sus problemas financieros. Durante el episodio, el monorriel se sale de control y amenaza con chocar contra un edificio alto, pero es detenido a tiempo. En una de las escenas, de fondo aparece un cuadro con las Torres Gemelas envueltas en humo, lo que hace referencia al atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

image.png

En uno de sus capítulos, Los Simpson mostraron a las Torres Gemelas envueltas en humo, años antes del ataque a los edificios.

3. Ataque del tigre blanco: En el episodio "Springfield", emitido en 1993, un tigre blanco ataca a sus dueños durante un espectáculo de circo. Este capítulo es recordado por su extraña coincidencia con un incidente real ocurrido en 2003, cuando un tigre blanco escapó de un circo en Las Vegas y atacó a uno de los integrantes del dúo de magos Siegfried y Roy.

4. Final de Game of Thrones: el primer capítulo de la temporada 29, emitido en 2017, Los Simpson parodian la escena de la exitosa serie "Game of Thrones" en la que Daenerys Targaryen quema toda la ciudad con sus dragones. Sin embargo, dicho capítulo de GOT tuvo lugar dos años después.

5. Brote de ébola: En el episodio "El sax de Lisa" de la temporada 9, emitido en 1997, se muestra un libro titulado "El curioso George y el virus del Ébola". Aunque no es una predicción directa del brote de ébola en África occidental en 2014, algunos señalaron la similitud entre los nombres de los juguetes y el virus.

6. Lady Gaga: En el episodio "Lisa y Lady Gaga" de la temporada 23, la cantante realiza un concierto en Springfield y trata de elevar la moral de los habitantes de la ciudad. Este episodio, en el que Gaga voló sobre el público, fue lanzado antes de que la estrella realizara su famoso espectáculo en el Super Bowl en 2017 y realizara una actuación similar.

7. Neymar se lesiona: En el episodio "No tienes que vivir como un árbitro" de la temporada 25, emitido en 2014, Homero es contratado como árbitro de la Copa del Mundo. En un momento, se ve a un jugador brasileño cayéndose tras un empujón, y muchos lo interpretaron como una predicción de la lesión de Neymar durante la competencia de ese año.

image.png

Los Simpson también adelantaron la lesión del futbolista brasileño.

8. Comprar Fox: En el episodio "Cuando criticas a una estrella" de la temporada 10, Homero sueña con ser guionista en Hollywood. Durante una escena, se muestra un letrero que dice "20th Century Fox, a Division of Walt Disney Co.". En 2019 Disney adquirió 21st Century Fox.

9. Pandemia 2020: El episodio "Marge en cadenas" de 1993 se extiende en todo el mundo una gripe proveniente de Asia, causada por un trabajador que estornudó en un paquete, lo que llevó a encontrar similitudes con la pandemia del COVID-19 entre los fanáticos.

10. Avances tecnológicos: Los Simpson presentaron numerosos avances tecnológicos a lo largo de la serie, desde dispositivos como los relojes inteligentes hasta los teléfonos celulares. Aunque no hay una predicción específica, la serie reflejó con precisión la evolución tecnológica a lo largo de los años.